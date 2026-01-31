«Tu ne me la fais pas» : Roberto De Zerbi a une bonne excuse, Jérôme Rothen n'y croit pas du tout !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM depuis l’élimination en Ligue des champions. Le club phocéen est plongé en pleine crise après cet échec cuisant sur la scène européenne. Roberto De Zerbi a néanmoins essayé de fournir une excuse après la défaite contre le Club Brugge. Mais Jérôme Rothen n’y croit pas un seul instant.

L’OM est plongé dans une nouvelle crise depuis quelques jours. Le club phocéen a été éjecté de la Ligue des champions après sa défaite sur la pelouse du Club Brugge (3-0) et la victoire de Benfica contre le Real Madrid ce mercredi. Le but à la dernière minute du gardien Anatoliy Trubin a notamment précipité l’élimination des Marseillais. Roberto De Zerbi s’était alors cherché une excuse pour expliquer cet échec cuisant sur la scène européenne.

«À l’OM, ils nous ont bien enrobé la chose» Seulement, Jérôme Rothen n’y croit visiblement pas du tout. « Quand tu regardes De Zerbi, on le sent très affecté. On comprend toutes les infos qui sont sorties, parce que l’excuse du ‘j’avais les matchs du Paris FC à analyser’ tu ne me la fais pas. À l’OM, ils nous ont bien enrobé la chose. L’essentiel pour l’OM, j’imagine, c’est que leur entraîneur soit présent contre le Paris FC parce que les matchs s’enchaînent » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.