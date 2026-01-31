«Injustice» dans les médias : Il va quitter l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille broie du noir depuis son naufrage en Belgique mercredi soir. La Ligue des champions, c'est terminé pour les hommes de Roberto De Zerbi. Une cruelle élimination entre autres orchestrée par un but du gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2) alors que le club marseillais a coulé face au Club Brugge (3-0). Un homme ressentirait de l'injustice dans les médias le concernant malgré le travail fourni à l'OM. Ce qui pourrait l'inciter à claquer la porte.

En quatre jours seulement, l'OM est passé de l'euphorie en prenant le meilleur sur le RC Lens qui était leader du championnat au début de la 19ème journée de Ligue 1 (3-1) à la honte en terres belges. Jouant son avenir en Ligue des champions sur le terrain du Club Brugge lors de la dernière journée de saison régulière mercredi soir, l'Olympique de Marseille avait seulement besoin d'un point pour valider son billet pour le tour suivant. Une courte défaite pouvait même qualifier l'équipe phocéenne au vu de sa différence de buts avantageuse par rapport à ses concurrents directs. Finalement, Geronimo Rulli est allé chercher le ballon dans ses filets à trois reprises (3-0). Le Benfica Lisbonne, de son côté, s'est qualifié au bout du suspense en battant le Real Madrid (4-2). L'OM sort dès la saison régulière.

On était tous choqués comme Paga sur le but de Benfica 😳



Lisbonne, Bruges, le plateau du multiplex, 3 caméras, 3 façons de vivre le but de Trubin qui a éliminé l'OM en Ligue des champions ❌#UCL pic.twitter.com/7oDzrfsacP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 30, 2026

La presse injuste avec Benatia ? Une élimination qui va avoir de lourdes conséquences financières pour l'OM, qui ne touchera donc pas le fameux bonus de l'UEFA alloué pour la qualification. Mais en dehors de la question de l'argent, c'est l'institution marseillaise qui pourrait avoir du mal à s'en remettre. La Provence révèle dans son édition du jour ce samedi 31 janvier que Medhi Benatia commencerait à éprouver une certaine lassitude, son omniprésence n'étant pas reconnue comme il se doit selon lui, ressentant de « l'injustice » dans les médias pour son travail qui n'est pas assez mis en valeur à son goût d'après les informations du journal régional.