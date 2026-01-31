Crise à l'OM : Benatia contre Longoria, un départ inévitable ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est souvent en temps de crise que les problèmes ressortent dans les médias. L'OM en traverse une depuis la mi-semaine et la terrible disqualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Depuis, il est question de frictions entre le groupe de Roberto De Zerbi ainsi que la direction selon L'Equipe. La Provence va plus loin en évoquant des tensions entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, ce qui pourrait déboucher sur un départ de l'un d'entre eux...

Club Brugge 3, Olympique de Marseille 0. Au terme de la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions, l'équipe de Roberto De Zerbi n'était pas parvenu à remplir le contrat convenu en amont au sein de l'institution par eux-mêmes. Il ne suffisait que d'un point pour valider à coup sûr la qualification marseillaise pour les 1/16èmes de finale de la C1. L'OM a échoué et a d'ailleurs vu son destin européen prendre fin d'une manière assez imprévisible. Sur la pelouse de l'Estadio da Luz, Anatoliy Trubin, gardien du Benfica Lisbonne, inscrivait le but du 4-2 par le biais d'une tête contre le Real Madrid. Au goal average, le club espagnol passait à la 24ème place de la saison régulière et éliminait l'OM par la même occasion.

Un Benatia résigné s’est présenté hier au micro de @karimattab1.



Il est à l’image de l’équipe : talentueux.



Ses mots sont justes, pesés, il pointe les bons problèmes.



À l’image de l’équipe, en façade et sur le papier, c’est presque parfait.

…et tout comme les joueurs, la… pic.twitter.com/r9nq2oZ19y — Carl⚪️s Ⓜ️isère (@CarlosMoserZ) January 29, 2026

La continuité de Benatia remise en cause à l'OM ? De quoi plonger l'Olympique de Marseille dans une crise sportive et institutionnelle. Tant pour le projet du club que pour ses finances, cette qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions était importante, mais ce fut un cuisant échec. De quoi faire ressortir des tensions en interne dans les médias. La Provence fait un focus sur Medhi Benatia ce samedi. Bien que le directeur du football ait affirmé à divers moments en coulisses que l'OM avait plus besoin de lui que l'inverse, son ressenti aurait évolué ces derniers mois. Son avenir et celui de l'Olympique de Marseille ne sont plus forcément liés sur la durée. A ce stade de la saison, il semble incertain que Benatia continue dans la cité phocéenne pendant la saison 2026-2027. Et il semblerait que sa relation professionnelle avec Pablo Longoria en soit l'une des raisons.