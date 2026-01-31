Crise à l'OM : Benatia contre Longoria, un départ inévitable ?

C'est souvent en temps de crise que les problèmes ressortent dans les médias. L'OM en traverse une depuis la mi-semaine et la terrible disqualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Depuis, il est question de frictions entre le groupe de Roberto De Zerbi ainsi que la direction selon L'Equipe. La Provence va plus loin en évoquant des tensions entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, ce qui pourrait déboucher sur un départ de l'un d'entre eux...
Club Brugge 3, Olympique de Marseille 0. Au terme de la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions, l'équipe de Roberto De Zerbi n'était pas parvenu à remplir le contrat convenu en amont au sein de l'institution par eux-mêmes. Il ne suffisait que d'un point pour valider à coup sûr la qualification marseillaise pour les 1/16èmes de finale de la C1. L'OM a échoué et a d'ailleurs vu son destin européen prendre fin d'une manière assez imprévisible. Sur la pelouse de l'Estadio da Luz, Anatoliy Trubin, gardien du Benfica Lisbonne, inscrivait le but du 4-2 par le biais d'une tête contre le Real Madrid. Au goal average, le club espagnol passait à la 24ème place de la saison régulière et éliminait l'OM par la même occasion.
La continuité de Benatia remise en cause à l'OM ?
De quoi plonger l'Olympique de Marseille dans une crise sportive et institutionnelle. Tant pour le projet du club que pour ses finances, cette qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions était importante, mais ce fut un cuisant échec. De quoi faire ressortir des tensions en interne dans les médias. La Provence fait un focus sur Medhi Benatia ce samedi. Bien que le directeur du football ait affirmé à divers moments en coulisses que l'OM avait plus besoin de lui que l'inverse, son ressenti aurait évolué ces derniers mois. Son avenir et celui de l'Olympique de Marseille ne sont plus forcément liés sur la durée. A ce stade de la saison, il semble incertain que Benatia continue dans la cité phocéenne pendant la saison 2026-2027. Et il semblerait que sa relation professionnelle avec Pablo Longoria en soit l'une des raisons.
Une cassure de plus en plus grande entre Benatia et Longoria ?
C'est en effet ce que de multiples sources auraient affirmé à La Provence. Il n'y aurait pas eu de grosses frictions ni d'accrochages en public. Toutefois, une certaine lassitude gagnerait de plus en plus Medhi Benatia qui regretterait le manque de reconnaissance à son égard malgré la charge de travail assez monstrueuse qu'il abat au quotidien à Marseille. Le président Pablo Longoria et le directeur du football de l'OM se seraient quelque peu éloignés depuis le déplacement du groupe marseillais en Belgique à la mi-décembre dans le cadre de la victoire contre l'Union Saint-Gilloise (3-2). Benatia aurait commencé à prendre ses distances et certaines voix se sont élevées en interne en confiant que le tandem serait même allé jusqu'à s'éviter à l'approche de Noël...