«Le futur Luis Enrique» à l’OM : Ce scénario qui ferait le bonheur des supporters marseillais !

L’ambiance est chaotique à l’OM, alors que le club phocéen a été invraisemblablement éliminé de la Ligue des Champions cette semaine. Les critiques fusent à l’égard de Roberto De Zerbi, qui aurait demandé à quitter le club. Pour certains observateurs, l’Italien peut encore inverser la tendance et ainsi connaître un parcours similaire à celui de Luis Enrique au PSG. Explications.

La suite de la saison risque d’être compliquée à l’OM. Distancé en Ligue 1, le club phocéen a été lamentablement éliminé de la Ligue des Champions cette semaine. Une élimination qui a laissé des traces, notamment du côté de Roberto De Zerbi, qui aurait potentiellement réclamé son départ auprès de sa direction. Sur les ondes de RMC, Vincent Moscato a évoqué le cas de l’Italien.

«La réalité dépasse la fiction», même l’UEFA en rajoute une couche sur l’OM ! https://t.co/J6QL3AJfDy — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

« Quand ça va pas, il se met un peu en retrait » « Ça laisse des traces, je suis persuadé que ce genre de trucs entre les dirigeants, un mec qui veut partir sans démissionner, je vous l’avais dit, personne ne démissionne dans ce foot, c’est trop d’oseille. Il était dit que McCourt ne voulait pas casquer. (…) On ne le sait pas (qu’il voulait partir), mais pourquoi je dis ça ? Car l’an dernier, il avait voulu à un moment donné se mettre en retrait, un peu boudeur. Quand ça va pas, il se met un peu en retrait. Donc on ne sait pas, peut-être qu’il voulait partir, ils ne peuvent pas casquer, il n’y a pas de démission possible, donc ça repart. Ça laisse des traces dans un groupe », a ainsi confié Moscato, qui n’exclut pas un scénario à la Luis Enrique au PSG pour Roberto De Zerbi.