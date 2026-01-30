«La réalité dépasse la fiction», même l’UEFA en rajoute une couche sur l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM a vécu une soirée presque irréelle ce mercredi en Ligue des champions. Battu sur la pelouse de Club Brugge (3-0), la formation marseillaise dépendait du résultat de Benfica contre le Real Madrid. Anatoliy Trubin, gardien du club lisboète, a néanmoins crucifié les pensionnaires de la Ligue 1 avec un but dans les ultimes instants de la partie. Et l’UEFA n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur le sujet.

L’OM se souviendra certainement longtemps de cette soirée du 28 janvier 2025. Pour se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions, le club phocéen avait besoin au moins d’un point. Mais finalement, le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du Club Brugge (3-0). Le sort des Marseillais dépendait alors du résultat de Benfica contre le Real Madrid. Et à la dernière minute, c’est le gardien Anatoliy Trubin qui a marqué un but salvateur pour les siens mais cruel pour les pensionnaires de la Ligue 1.

L'UEFA hallucine devant le scénario qui élimine l'OM L’OM a donc été éliminé aux portes du top 24, par un petit but de différence avec Benfica. Et l’UEFA n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur le sujet. « La réalité dépasse la fiction » a notamment lancé Giorgio Marchetti en présentation du tirage au sort ce vendredi midi. Il faut dire qu’un tel scénario était hautement improbable. Et pourtant, il a quand même été fatal à l’OM sur la plus grande scène européenne.