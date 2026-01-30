L’OM lui fait vivre une scène irréelle : «Je n’ai jamais vu ça»

Pierrick Levallet

Pour l’OM, la soirée a été un véritable fiasco ce mercredi. Le club phocéen a été éliminé de la Ligue des champions après la défaite contre le Club Brugge (3-0) et la victoire de Benfica contre le Real Madrid (4-2). Une scène pendant le match des hommes de Roberto De Zerbi a d’ailleurs fait bondir un journaliste.

L’OM a vécu un véritable cauchemar ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club phocéen avait besoin au moins d’un match nul pour espérer se qualifier pour les barrages. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face au Club Brugge (3-0). Et la victoire de Benfica contre le Real Madrid avec le but à la dernière minute du gardien Anatoliy Trubin a précipité l’élimination des pensionnaires de la Ligue 1 de la compétition.

Crise à l'OM : «C'est quoi ce guignol ?», le réglement de comptes à l'antenne https://t.co/ApcEyna6f8 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

«C’était la fin de la hype De Zerbi en France» L’OM a d’ailleurs fait vivre une scène surréaliste à Nabil Djellit, qui a été choqué de ne pas voir la formation marseillaise tenter une ultime offensive pour essayer de réduire le score. « Il y a un avant, il n’y aura peut-être pas d’après. Le football c’est des moments, c’est la force de l’image. J’ai vu l’équipe de Roberto De Zerbi jouer le 3-0, je n’avais jamais vu ça dans le football » a d’abord pesté le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir.