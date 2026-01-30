«Droit au But», Mohamed Henni rebaptise la devise de l’OM après l’élimination en Ligue des champions (et c’est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a craqué sous la pression. Il ne manquait qu’un petit point voire même simplement le fait de sauver les meubles par le biais d’une courte défaite à Bruges afin de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mais l’OM a été corrigé en Belgique par le Club Brugge (3-0) et s’est fait éliminer, par rapport à la différence de buts avec le Benfica Lisbonne, en raison du coup de tête vainqueur du gardien Anatoliy Trubin. Honteux pour Mohamed Henni qui est même prêt à changer le slogan de l’Olympique de Marseille…

L’OM est la « risée de l’Europe ». Et c’est un Marseillais en personne qui le dit. Le vidéaste Mohamed Henni qui s’est bâti une grosse communauté sur les réseaux sociaux avec 2M de followers sur Instagram au fil des années, collaborant notamment avec Winamax, ne mâche jamais ses mots quand il s’agit de parler de l’Olympique de Marseille. Alors forcément, après la lourde défaite à Bruges mercredi et l’élimination actée en Ligue des champions par la victoire du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid en parallèle a rendu fou le démonstratif fan invétéré de l’OM.

«La prochaine fois, ce sera quoi ? On va se faire éliminer par un gardien d’immeuble ?» Par le biais de diverses Stories publiées sur Instagram, Mohamed Henni n’a pas simplement cassé sa télévision lors de son débrief, ce qui est sa marque de fabrique. Cette fois-ci, cette dernière a été immolée par le feu via un lance-flamme. Et par la suite, quelques heures après la déception, Henni a évoqué à froid cette élimination honteuse à son sens de l’OM au terme de cette phase de saison régulière de Ligue des champions. Pour lui, le slogan de l’Olympique de Marseille : Droit au But, devrait être modifié à la lumière des évènements récents : le but du gardien de Benfica contre le Real Madrid : Anatoliy Trubin « « Et but du ramasseur de balle de Benfica. L’OM est éliminé à la dernière seconde. Mais quel exploit du ramasseur de balle qui met la balle au fond des filets ». Oh les gars, c’est incroyable, je n’arrive toujours pas à réaliser. On s’est fait éliminer par un gardien de but les gars, un gardien de but ! La prochaine fois, ce sera quoi ? On va se faire éliminer par un gardien d’immeuble ? Par un gardien de prison ? « Et but du speaker de Benfica, l’OM est éliminé à la dernière seconde ». Ce n’est plus l’Olympique, c’est l’Olymspeak, le speaker qui sauve Benfica et qui élimine l’OM par la même occasion ».