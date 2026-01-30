L’OM fait hurler Mohamed Henni, son craquage fait le tour du Portugal !

Pierrick Levallet

Ce mercredi, la soirée de Ligue des champions a viré au fiasco pour l’OM. Le club phocéen avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour les barrages, mais s’est finalement incliné face au Club Brugge (3-0). Cette défaite n’a pas manqué de faire craquer Mohamed Henni sur les réseaux sociaux, et sa vidéo a fait le buzz au Portugal.

La soirée a viré au cauchemar pour l’OM en Ligue des champions ce mercredi. Pour se qualifier pour les barrages, le club phocéen avait besoin d’une victoire ou d’un match nul. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face au Club Brugge (3-0), précipitant l’élimination de la formation marseillaise de la compétition. Il faut dire que les pensionnaires de la Ligue 1 n’ont pas été aidés par Benfica, qui s’est qualifié in-extremis après un but du gardien Anatoliy Trubin à la dernière minute contre le Real Madrid.

🤯 Franco-argelino Mohamed Henni reúne milhões de seguidores nas redes sociais pic.twitter.com/XG2TItTc8Q — Record (@Record_Portugal) January 29, 2026

Mohamed Henni fait le buzz au Portugal Ce fiasco total n’a d’ailleurs pas manqué de faire craquer Mohamed Henni sur les réseaux sociaux. L’influenceur marseillais a laissé éclater sa colère en fracassant une nouvelle fois sa télévision. Et sa vidéo a fait le buzz au Portugal. Des médias comme Record ou encore A Bola ont notamment repris la séquence de la réaction de Mohamed Henni au but d’Anatoliy Trubin, qui a provoqué l’élimination de l’OM de la Ligue des champions.