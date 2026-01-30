OM : «Le budget à 260M€» pour Roberto De Zerbi !

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi ne fait toujours pas l’unanimité en France, avec des nombreux détracteurs qui n’ont jamais été avares en critiques. Le plus connu est évidement Christophe Dugarry, à qui on s’est empressé de demander ce qu’il pensait du cuisant échec de l’Olympique de Marseille, éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions.

On a peut-être assisté au chant du cygne de Roberto De Zerbi. Après avoir ramené l’OM en Ligue des Champions la saison dernière, l’Italien semblait pouvoir accrocher au moins une place en barrage. Toutes les statistiques étaient d’ailleurs favorables avant la dernière journée de la prestigieuse compétition européenne, mais finalement rien n’est allé comme prévu.

De Zerbi prêt à claquer la porte ? L’OM a en effet été éliminé de la Ligue des Champions après une large défaite surprenante contre le Club Brugge, couplée au miracle de Benfica face au Real Madrid. Une véritable catastrophe, qui pourrait signer la fin de l’aventure marseillaise de De Zerbi. D’après les informations de RMC Sport, des discussions auraient eu lieu au lendemain de cette catastrophe, avec un possible départ du technicien de 46 ans qui aurait été évoqué. Ce dernier pourrait plier bagages et même pas être sur le banc pour la rencontre de Ligue 1 face au Paris FC, programmée pour ce samedi 31 janvier.