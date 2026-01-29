«Si c’est faire ça pour 400-500 000€ par mois, prenez-moi à l’OM»

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a perdu sèchement contre le Club Brugge. Battu lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière, le club olympien n'a pas validé son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Interrogé sur cette désillusion, un ancien joueur de l'OM a posé sa candidature ironiquement pour prendre les rênes de l'équipe première.
Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec le Club Brugge. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi se sont déplacés sur la pelouse du stade Jan-Breydel ce mercredi soir. Toutefois, la bande à Leonardo Balerdi a pris l'eau à l'extérieur, s'inclinant sèchement (3-0).
OM : Un ancien joueur postule pour remplacer De Zerbi
A cause de cette défaite, l'OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions. Benfica ayant une meilleure différence de but que le club olympien, et ce, grâce à sa victoire face au Real Madrid (4-2). Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry a poussé un énorme coup de gueule.
«Je promets que je vais être capable de gagner un match de temps en temps»
« Si être entraineur, c'est faire un bon match de temps en temps, et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tien, mais mec, si c'est ça être entraineur avec neuf adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon Dieu, prenez-moi à l'OM. Prenez-moi, je promets que je vais être capable de gagner un match de temps en temps. Le haut niveau, c'est enchainer les performances de qualité. Je ne te dis pas que (Roberto) De Zerbi, c'est une pompe. Je te dis que De Zerbi, il est largement surcoté. On te l'a vendu comme le centre du projet, et il est là le problème. Qui a mis Balerdi cador depuis le début ? Qui l'a mis capitaine ? De Zerbi nous a expliqué il y a deux jours que Hojbjerg avait fait son meilleur match depuis qu'il est à l'OM contre Lens. Il dit n'importe quoi parce qu'il est incapable d'analyser quoi que ce soit De Zerbi, il est aux fraises. Il dit tout et son contraire d'un match sur l'autre », a pesté Christophe Dugarry, ancien attaquant de l'OM (décembre 1997 - janvier 2000), sur les ondes de RMC Sport.