«Si c’est faire ça pour 400-500 000€ par mois, prenez-moi à l’OM»

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a perdu sèchement contre le Club Brugge. Battu lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière, le club olympien n'a pas validé son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Interrogé sur cette désillusion, un ancien joueur de l'OM a posé sa candidature ironiquement pour prendre les rênes de l'équipe première.

Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec le Club Brugge. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi se sont déplacés sur la pelouse du stade Jan-Breydel ce mercredi soir. Toutefois, la bande à Leonardo Balerdi a pris l'eau à l'extérieur, s'inclinant sèchement (3-0).

OM : Un ancien joueur postule pour remplacer De Zerbi A cause de cette défaite, l'OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions. Benfica ayant une meilleure différence de but que le club olympien, et ce, grâce à sa victoire face au Real Madrid (4-2). Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry a poussé un énorme coup de gueule.