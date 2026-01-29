Un streameur explose de rire en direct sur le but qui élimine l’OM de la Ligue des champions

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quel scénario complètement fou ! Ce mercredi soir, l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions à la suite… d’un but du gardien de Benfica face au Real Madrid. N’ayant plus son destin entre ses mains, le club phocéen devait s’en remettre aux autres, mais ça n’a pas tourné en sa faveur. De quoi provoquer de très nombreuses réactions et certains n’ont pas hésité à exploser de rire en voyant la tournure des évènements.

Même en perdant 3-0 face à Bruges ce mercredi soir, l’OM pouvait être qualifié pour la Ligue des Champions. C’est finalement une réalisation de Benfica face au Real Madrid qui a provoqué l’élimination du club phocéen à la différence de buts. Et ce n’est autre qu’Anatoliy Trubin, le gardien du club lisboète, qui a été le bourreau de l’OM en trompant Thibaut Courtois au bout du temps addition du match entre Benfica et le Real Madrid.

« Normalement, si Benfica ne marque pas là… » Bien évidemment, tout le monde avait les yeux rivés sur la fin de match entre Benfica et le Real Madrid pour savoir si l’OM allait ou non être éliminé de la Ligue des Champions. Ainsi, le streameur Zack Nani était notamment en direct pour réagir à l’ultime coup franc qui a engendré le but d’Anatoliy Trubin. « Oh le coup franc, oh le coup franc de la fin. Les frères marseillais, je sais que celle-là elle est interminable. C’est la fin, normalement c’est la dernière. Normalement, si Benfica ne marque pas là, vous passez. Trublin est monté », a-t-il annoncé avant que celui-ci ne soit tiré.

La réaction de Zack Nani sur le coup franc de Benfica qui élimine l’OM de la Ligue des champions pic.twitter.com/YMPVWYZg35 — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) January 29, 2026