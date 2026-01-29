«Un procès» pour De Zerbi, l’entraîneur de l’OM condamné ?

Amadou Diawara

Lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a affronté le Club Brugge au stade Jan-Breydel. Malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, elle s'est inclinée sèchement. Une défaite ayant provoqué son élimination en C1. Ce qui pourrait couter cher à Roberto De Zerbi.

Ce mercredi soir, l'OM a joué son tout dernier match de Ligue des Champions de la saison. Qualifié grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, le club phocéen n'a pas réussi à passer le premier tour de la C1. Et pourtant, l'OM était à un but de disputer les barrages.

L’élimination de l’OM a déclenché une scène insolite dans les coulisses de la chaîne L’Équipe https://t.co/SC6RCBCZtV — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

L'OM est éliminé de la Ligue des Champions Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frottée au Club Brugge à l'extérieur, plus précisément au stade Jan-Breydel. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont pris l'eau face à leur adversaire. En effet, l'OM s'est incliné sèchement face au Club Brugge (3-0). Et alors que Benfica s'est imposé 4-2 au Bernabeu du Real Madrid, les Marseillais sont éliminés, et ce, à cause d'une différence de but défavorable, mais surtout d'un but d'Anatoliy Trubin inscrit à la dernière seconde. Sur un coup franc indirect, le portier lisboète a trompé Thibaut Courtois de la tête.