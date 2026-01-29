«Un procès» pour De Zerbi, l’entraîneur de l’OM condamné ?

Lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a affronté le Club Brugge au stade Jan-Breydel. Malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, elle s'est inclinée sèchement. Une défaite ayant provoqué son élimination en C1. Ce qui pourrait couter cher à Roberto De Zerbi.
Ce mercredi soir, l'OM a joué son tout dernier match de Ligue des Champions de la saison. Qualifié grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, le club phocéen n'a pas réussi à passer le premier tour de la C1. Et pourtant, l'OM était à un but de disputer les barrages.
L'OM est éliminé de la Ligue des Champions
Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frottée au Club Brugge à l'extérieur, plus précisément au stade Jan-Breydel. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont pris l'eau face à leur adversaire. En effet, l'OM s'est incliné sèchement face au Club Brugge (3-0). Et alors que Benfica s'est imposé 4-2 au Bernabeu du Real Madrid, les Marseillais sont éliminés, et ce, à cause d'une différence de but défavorable, mais surtout d'un but d'Anatoliy Trubin inscrit à la dernière seconde. Sur un coup franc indirect, le portier lisboète a trompé Thibaut Courtois de la tête.
«Je ne suis pas sûr que les dirigeants soient contents de ce qu’ils ont vu»
Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco s'est prononcé sur la situation de Roberto De Zerbi à l'OM, estimant que l'élimination en Ligue des Champions a fragilisé sa position. « Tu peux tomber sur une équipe met beaucoup d’impact d’entrée et met un but. On va faire le procès de De Zerbi, mais je crois qu'on n’a même pas besoin de le faire, parce que je pense qu’il va être fait en interne. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne suis pas sûr que les dirigeants soient contents de ce qu’ils ont vu », a déclaré l'ancien arrière gauche de l'OM.