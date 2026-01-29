L’élimination de l’OM a déclenché une scène insolite dans les coulisses de la chaîne L’Équipe

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille tombe de très haut. Deux crève-cœur en l’espace de quelques minutes. Menés 2 buts à 0 à Bruges jusqu’au dernier quart d’heure de la partie, les joueurs marseillais ont encaissé un troisième but, les mettant plus que jamais en danger d’une disqualification pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions (0-3). Au coup de sifflet final, il ne fallait pas que le Benfica Lisbonne fasse trembler une quatrième fois les filets du Real Madrid. Au bout du suspense, le gardien du Benfica a marqué sur un coup franc, éliminant l’OM et envoyant au septième ciel un journaliste sur les antennes de la chaîne L’Équipe.

Il fallait un scénario de film hollywoodien pour que l’OM ne soit pas de la partie lors du tirage au sort des 1/16èmes de finale de Ligue des champions programmé vendredi. La foudre a frappé une première fois en Belgique dans le ciel de Bruges où les joueurs du Club Brugge ont tout bonnement surclassés les hommes de Roberto De Zerbi. Vainqueur de Lens quelques jours plus tôt avec la manière (3-1), le club phocéen s’est liquéfié face à la formation belge en s’inclinant sur le score de 3 buts à 0. Une addition qui aurait même pu être plus sévère.

L’OM battu à Bruges et climatisé par Trubin ! De l’autre côté des Pyrénées, à l’Estadio da Luz du Benfica Lisbonne, le Real Madrid devait aller chercher un résultat pour sécuriser une place dans le top 8 de la saison régulière de la Ligue des champions, lui permettant d’éviter un passage par les barrages en 1/16èmes de finale. Mission pas du tout accomplie pour Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid qui sont tombés dans l’antre du Benfica. Deux cartons rouges en fin de match avec un quatrième but marqué par le gardien adverse sur un coup franc : Score final 4 buts à 2. Cet ultime but de la tête du portier Anatoliï Trubin prive le Real Madrid de ce top 8 et permet au Benfica Lisbonne d’intégrer le top 24 à la place… de l’OM !

Les reactions de la chaine sportive portuguaise "A Equipa da Noite" 🇵🇹 C'est beau quand le football rassemble à ce point ♥️ pic.twitter.com/3XWgA3Dhgs — Out Of Context OM (@oContextOM) January 29, 2026