L’OM sorti en Ligue des Champions : Les supporters ont perdu un cadeau

Largement battu par Bruges (0-3) mercredi soir, l’Olympique de Marseille a dit adieu à la Ligue des champions, la bande à Roberto De Zerbi ayant fini par perdre son billet pour les barrages après le dernier but de Benfica face au Real Madrid (4-2). Un coup dur pour le club phocéen mais également les supporters…

L’Olympique de Marseille a vu son aventure prendre fin brusquement en Ligue des champions mercredi soir, avec une lourde défaite sur la pelouse de Bruges (0-3). Un revers qui n’était synonyme d’élimination jusqu’au but du portier ukrainien Anatoliy Trubin de Benfica dans le temps additionnel du match face au Real Madrid, permettant à la formation portugaise d’arracher la 24e place à l’OM, qui ne verra donc pas les barrages de la compétition.

Ce très mauvais coup pour l’OM… et les abonnés du Vélodrome ! Les supporters phocéens ont de quoi être agacés après cette dernière journée de la saison régulière, surtout les fidèles du Vélodrome qui se retrouvent privés d’une rencontre européenne initialement prévue dans leur abonnement ! « Il y a un élément qui est important. Dans l’abonnement en virage de la saison les groupes de supporters avaient réussi à inclure dans les 220€ une éventuelle place en barrages et ils en étaient contents et fiers. C’était vécu avec beaucoup d’enthousiasme, se dire « au moins on aura ce match à élimination directe ». C’était un moment fort espéré », a expliqué le journaliste Florent Germain mercredi soir, dans l’After Foot.