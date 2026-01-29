L’OM sorti en Ligue des Champions : Les supporters ont perdu un cadeau

Largement battu par Bruges (0-3) mercredi soir, l’Olympique de Marseille a dit adieu à la Ligue des champions, la bande à Roberto De Zerbi ayant fini par perdre son billet pour les barrages après le dernier but de Benfica face au Real Madrid (4-2). Un coup dur pour le club phocéen mais également les supporters…
L’Olympique de Marseille a vu son aventure prendre fin brusquement en Ligue des champions mercredi soir, avec une lourde défaite sur la pelouse de Bruges (0-3). Un revers qui n’était synonyme d’élimination jusqu’au but du portier ukrainien Anatoliy Trubin de Benfica dans le temps additionnel du match face au Real Madrid, permettant à la formation portugaise d’arracher la 24e place à l’OM, qui ne verra donc pas les barrages de la compétition.
Ce très mauvais coup pour l’OM… et les abonnés du Vélodrome !
Les supporters phocéens ont de quoi être agacés après cette dernière journée de la saison régulière, surtout les fidèles du Vélodrome qui se retrouvent privés d’une rencontre européenne initialement prévue dans leur abonnement ! « Il y a un élément qui est important. Dans l’abonnement en virage de la saison les groupes de supporters avaient réussi à inclure dans les 220€ une éventuelle place en barrages et ils en étaient contents et fiers. C’était vécu avec beaucoup d’enthousiasme, se dire « au moins on aura ce match à élimination directe ». C’était un moment fort espéré », a expliqué le journaliste Florent Germain mercredi soir, dans l’After Foot.
« C’est une faute professionnelle »
Une réaction de l’OM est désormais attendue par les amoureux du club, mais aussi les dirigeants comme l’a très clairement fait savoir Medhi Benatia, directeur du football. « Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison. J'espère que ça va avoir des conséquences, qu'ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus, a indiqué le Marocain en zone mixte. Quand tu es dans un club comme celui-ci tu peux perdre des matchs. Tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent. En championnat, on a parfois expliqué ça comme un problème de motivation face à des équipes qui sembleraient inférieures. On a vu quand on n’est pas à 100%, on passait souvent à la trappe. Le foot, il faut le respecter et ce soir il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c’est une faute professionnelle. J’ai perdu des matchs dans ma carrière, j’ai rarement senti ce sentiment de honte, être capable de prendre six buts en deux matchs ».