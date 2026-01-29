«C'est parti en cacahuètes» : Avant son transfert à l'OM, il tombe sur un «enfo*ré»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à réaliser de nombreux coups sur le mercato, l'OM a toujours fonctionné ainsi. Cependant, le recrutement d'un joueur qui a marqué l'histoire du club aurait pu être rendu impossible sans l'intervention d'un entraîneur qui a changé son destin. Pas de la meilleure manière à première vue.

En 2009, l'Olympique de Marseille décide de frapper un joli coup en recrutant Souleymane Diawara fraîchement titré champion de France avec les Girondins de Bordeaux. Référence à son poste en Ligue 1, l'international sénégalais s'était d'ailleurs très rapidement imposé à l'OM en devenant l'un des piliers de l'équipe championne de France en 2010. Mais tout cela n'aurait jamais été possible sans un certain Alan Pardew qui était son coach à Charlton lors de la saison 2006-2007. Et Souleymane Diawara raconte que cela s'était très mal passé.

«Alan Pardew, l’enfoiré» « Alan Pardew, l’enfoiré… Lui, il ne me fait pas jouer… On s’était pris la tête, mais chaud… Il m’a dit qu’il allait me griller en Angleterre, que je ne pourrai plus y jouer. C’est parti en cacahuètes. Ce n’est pas arrivé aux poings, mais dans les paroles. Il insultait tout le monde, je l’ai insulté aussi. En fait, il arrive, c’est son choix, il ne veut plus me faire jouer. Du onze, il me fait passer en tribunes. Ce sont des choix, j’ai toujours respecté ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Un match, deux matches… Puis, il me titularise parce qu’il y a eu des suspendus et blessés, il n’a pas le choix. Je fais un gros match contre Everton. Ça parle bien de moi dans les journaux…. Le match d’après, en tribunes », raconte-t-il dans Sous la surface, avant de poursuivre.