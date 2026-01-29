Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM a très mal voyagé pendant la saison régulière de la Ligue des champions. En quatre matchs à l’extérieur, le club phocéen s’est incliné à trois reprises pour seulement une victoire à l’Union Saint-Gilloise début décembre. Le revers concédé à Bruges mercredi a engendré un goût très amer à Marseille (0-3) avec une scène assez lunaire sur la pelouse au coup de sifflet final. Explications.

L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur il y a un mois et demi de cela. En déplacement sur les terres belges de l’Union Saint-Gilloise (3-2), l’équipe de Roberto De Zerbi avait tremblée, mais avait pu s’en remettre à son attaquant star. Mason Greenwood, en signant un doublé après l’égalisation d’Igor Paixao permettait à l’OM de récolter trois points précieux pour la fin de la saison régulière de Ligue des champions. Après quoi, le club phocéen recevrait Liverpool au Vélodrome et allait conclure cette première phase de C1 par un match au Club Brugge. En deux soirées européennes, un point suffisait pour se qualifier, mission pas impossible donc.

« 𝗙𝗘́𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 »



Voici ce qui était affiché sur l’écran du stade à Bruges après la match face à l’OM… 😬 pic.twitter.com/YECtuFjDEX — Actu Foot (@ActuFoot_) January 28, 2026

Une classe d’écart entre le Club Brugge et l’OM en Belgique Néanmoins, le scénario du film en deux parties a été rocambolesque pour les hommes de Roberto De Zerbi. Surclassé par la supériorité de Liverpool la semaine dernière à domicile (3-0), l’OM brûlait un premier joker pour sa qualification et jouait donc sa survie en Ligue des champions à la toute dernière journée en Belgique. Néanmoins, à Bruges, le vainqueur de Lens samedi dernier (3-1) n’a pas mis les mêmes ingrédients dans la partie. Bien plus fébriles que face aux Lensois, l’OM a rapidement encaissé 2 buts, en onze minutes de jeu, avant de totalement couler à 10 minutes de la fin du temps réglementaire avec un troisième ballon que Geronimo Rulli est allé chercher au fond de ses filets.