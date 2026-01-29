«Un joueur exceptionnel» quitte le XV de France : «C'est le meilleur qu'on ait jamais eu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle qui a marqué les esprits et qui choque le rugby français. A quelques jours de l'ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France sera privé d'un «joueur exceptionnel» qui a été contraint de tout plaquer. Un gros coup dur pour les hommes de Fabien Galthié.

C'est une triste nouvelle qui a frappé le rugby français mercredi. Par le biais d'un communiqué, le Stade Rochelais a effectivement révélé par le biais d'un communiqué qu'Uini Atonio avait été « admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs ». Le pilier du XV de France devra « devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu’il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur ». Uini Atonio prend donc sa retraite avec effet immédiat. Un coup dur à quelques jours du Tournoi de VI Nations.

«C'était sans doute le meilleur pilier français qu'on n'ait jamais eu» Les messages de soutien se sont donc enchaînés pour Uini Atonio, à commencer par celui de son partenaire en sélection Gaël Fickou. « C'était sans doute le meilleur pilier français qu'on n'ait jamais eu. Il était titulaire en Bleu depuis plusieurs années avec une régularité de performance. Il a gagné des titres avec le Stade Rochelais et l'équipe de France. C'est un joueur exceptionnel. Mais c'est surtout à l'homme que je souhaite rendre hommage. Dans un groupe, c'est un super mec, toujours avec le sourire. J'ai beaucoup de souvenirs en tête, j'ai regardé pas mal de photos avec lui cet après-midi. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Uini a laissé une trace de son passage. Il aurait sans doute aimé laisser une autre fin. Mais c'est la vie », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.