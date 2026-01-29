OM : «De Zerbi fait le fanfaron quand il gagne en Ligue 1, mais…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lourdement battu à domicile par Liverpool (0-3) la semaine dernière, l’OM a sombré ce mercredi soir sur la pelouse du Club Bruges (3-0). Une défaite synonyme d’élimination de la Ligue des champions dès la phase de ligue et dont Roberto De Zerbi a été tenu comme un des principaux responsables.

Soirée cauchemardesque pour l’OM. En déplacement sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir pour le compte de la huitième et dernière journée de la Ligue des champions, les Olympiens avaient l’opportunité de se qualifier en cas de victoire. Même un match nul, voire une défaite dans certains cas, leur aurait permis d’atteindre la phase à élimination directe. Totalement dominé, Marseille s’est lourdement incliné en Belgique (0-3), mais était encore qualifié au coup de sifflet final. C’était avant le but du gardien du Benfica Lisbonne à la dernière minute face au Real Madrid (4-2), qui a privé Roberto De Zerbi et ses hommes d’une place dans le top 24.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

« Le bilan est désastreux pour Marseille » « Quand vous prenez 6-0 sur les deux derniers matchs de Ligue des champions, sans compter ceux qu’il y a eu avant, vous ne méritez pas votre qualification. Ce soir, le bilan est désastreux pour Marseille, même s’il y a la déception d’un but inscrit à des milliers de kilomètres à la dernière minute par un gardien, de ce point de vue là c’est irrationnel. En revanche, tous les matchs que l’on a vus, dans la globalité, ils ne sont pas au niveau », a réagi Bertrand Latour sur le plateau du Canal Champions Club.