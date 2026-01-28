«Le propriétaire va continuer à envoyer des millions ?», il met un terme au rêve à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la première fois depuis 2012, l’OM a l’opportunité d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions ce mercredi soir face au Club Bruges. En comparaison avec ses concurrents, les Olympiens sont en revanche limités financièrement, ce qui risque de mettre un frein à leurs ambitions dans cette compétition.

Au moment du tirage au sport au mois d’août dernier, l’OM n’avait pas souhaité se donner d’objectif en Ligue des champions. « Il n'y a pas de pression, on est là pour voir ce que l'on peut faire. On sait très bien qu'on ne va pas la gagner. On a une équipe qui est capable, un grand entraîneur, et on a toujours envie de bien figurer, mais on sait que ça va être difficile », déclarait Medhi Benatia.

« L’OM avec le budget qu’ils ont aujourd’hui, ils ne feront pas mieux la saison prochaine » Pour Christophe Dugarry, l’OM ne peut de toute façon pas espérer mieux en Ligue des champions, et ce même la saison prochaine. « Quoi qu’on en dise, le projet n’est pas de se qualifier pour la Ligue des Champions à trois ans, il est de se qualifier pour faire un 16ème de finale dès la deuxième année. Et la saison prochaine de confirmer. Ne rêvons pas quand même, l’OM avec le budget qu’ils ont aujourd’hui, ils ne feront pas mieux la saison prochaine. Ils sont au maximum de ce qui peut être fait. 260M€ de budget, tu crois que le propriétaire va continuer à envoyer des millions ? », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.

