«Complaisance» avec les journalistes, l'OM pointé du doigt va être surveillé de près

Cela fait désormais plusieurs semaines que du côté de l'OM, on se plaint des journalistes, notamment via Roberto De Zerbi qui n'a pas manqué de s'agacer des critiques à son égard après la victoire contre le RC Lens (3-1). Cependant, le club phocéen a clairement été interpellé à ce sujet.

Cette fois-ci, la guerre est déclarée. Frustré par les critiques, l'OM est allé dans le sens de son entraîneur. En conférence de presse après la victoire contre le RC Lens (3-1), Roberto De Zerbi n'hésitait pas à se montrer offensif : « Je me suis lié à Marseille car c’est une ville spéciale. On peut être critiqué. Beaucoup écrivent de bonne foi, mais certains écrivent de mauvaise foi. Et, pour certains, mon passeport change beaucoup de choses ». Ainsi, l'OM a publié un communiqué pour dénoncer le comportement des journalistes.

Le communiqué de l'OM qui fait jaser « L’Olympique de Marseille souhaite apporter une clarification institutionnelle concernant certaines interprétations récentes relatives à ses relations avec les médias. La communication de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un cadre institutionnel et de gouvernance collective, défini et assumé par la direction du club. L’Olympique de Marseille ne pratique ni boycott ni censure à l’égard des médias. Les décisions prises relèvent exclusivement de choix stratégiques du club, fondés sur l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution. L’Olympique de Marseille est en droit d’attendre de l’ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession. Le club se réserve le droit d’agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée portant atteinte à son image ou à celle de ses collaborateurs. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé autour de ses objectifs sportifs et institutionnels, dans un esprit d’unité, de responsabilité et de cohérence », écrivait l'OM par le biais de son communiqué.