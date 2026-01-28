De Zerbi a son chouchou dans le vestiaire de l'OM : La «relation formidable» dévoilée dans la presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour être très proche de ses joueurs, Roberto De Zerbi a noué une relation particulière avec l’un des membres du vestiaire, arrivé l’été dernier du côté de l’OM. Le technicien italien est d’ailleurs récemment monté au créneau pour le défendre, de quoi toucher l’intéressé…

Arrivé sur le banc de l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi a déjà vu passer de nombreux joueurs, le club phocéen ayant l’habitude d’animer le marché des transferts. L’été dernier, le club phocéen avait encore fait parler de lui en enrôlant douze renforts : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Igor Paixão. Ce dernier, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35 millions d'euros, était devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club.

De Zerbi défend publiquement un joueur Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 25 apparitions, Igor Paixão peine encore à se montrer régulier sous le maillot de l’OM, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, qui est récemment monté au créneau pour lui. « Il faut de l’adaptation dans un environnement comme ça. C’est un style différent de football. Il a quand même marqué quelques buts en championnat, en Ligue des champions, et surtout un très beau but à Lisbonne », confiait l’entraîneur de l’OM il y a quelques jours, avant d’en rajouter une couche mardi à la veille du match contre Bruges : « Il a fait des choses incroyables samedi. Ses données contre Lens sont folles, il nous donne un équilibre fou quand il joue. Les autres joueurs offensifs ne se tuent pas en défense, lui le fait. Donc c’est normal qu’il ait eu besoin de prendre plus de temps pour récupérer ».