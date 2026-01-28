«Un boulard démesuré» : Christophe Dugarry attaque un grand nom de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours acerbe dans ses analyses, Christophe Dugarry a été invité à commenter la récente situation à l'OM. Sur les antennes de RMC, le champion du monde 1998 a notamment évoqué les méthodes de communication employées récemment du côté du club phocéen.

Le week-end dernier, malgré la victoire contre le RC Lens (3-1), Roberto De Zerbi s'était montré particulièrement remonté en conférence de presse s'en prenant notamment aux journalistes, sous-entendant que s'il était critiqué, c'était parce qu'il n'était pas français. « Je me suis lié à Marseille car c’est une ville spéciale. On peut être critiqué. Beaucoup écrivent de bonne foi, mais certains écrivent de mauvaise foi. Et, pour certains, mon passeport change beaucoup de choses », confiait le coach de l'OM en conférence de presse. Des accusations assez graves qui n'ont pas manqué de choquer Christophe Dugarry.

Dugarry et OM, ça clashe encore « Déjà, s’il n’était pas italien, il n’aurait pas sept adjoints, je te le dis… Si c’était un entraineur français, on lui aurait donné un demi-adjoint, et encore, tu te tais, tu n’en demandes pas plus, je te le dis… Lui, il est arrivé, il a eu les pleins pouvoirs… Sincèrement, je ne comprends pas son interview. Je trouve que… En plus, son seul argument pour répondre aux critiques qu’il trouve injustes, et il en a le droit, c’est "je suis italien". Mais c’est le niveau zéro du débat. C’est ça qui est affligeant. C’est le niveau zéro de l’humilité. C’est le niveau zéro de la remise en question. Imagine-toi, le mec est critiqué, il n’est pas bien, tu le sens qu’il est nerveux… "ils n’arrêtent pas, ils sont contre moi, RMC, Dugarry, Rothen, et les autres". Il a la tête qui explose », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de poursuivre.