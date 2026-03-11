Un joueur quitte l'OM et fait des jaloux sur La Chaîne L'EQUIPE : «J'aurais rêvé faire comme lui»

Certains joueurs peuvent faire des choix de carrière étonnants... mais payants ! C'est le cas d'un ancien attaquant de l'OM qui a choisi de partir pour une destination inattendue, mais qui fait rêver un consultant de La Chaîne L'EQUIPE qui aurait adoré suivre la même trajectoire durant sa carrière.
En 2015, alors qu'il a 30 ans et qu'il peut encore espérer poursuivre sa carrière en Europe, André-Pierre Gignac, en fin de contrat à l'OM, décide de partir, mais sa destination a surpris tout le monde. Et pour cause, l'international français choisit de signer aux Tigres de Monterrey au Mexique. Mais son choix, bien que critiqué, sera une réussite totale. Onze plus tard, Gignac est devenue une véritable légende du club mexicain dont il est le meilleur buteur de l'histoire et probablement le joueur le plus marquant. Un destin incroyable pour celui qui a désormais 40 ans. Une carrière qui fait d'ailleurs des envieux à l'image de Ludovic Obraniak qui aurait rêvé d'une autre destin.
Obraniak valide le choix de Gignac
« Si je me suis dit que j’aurais dû me barrer à un moment ? Je l’ai un peu fait. Quand on regarde ça, évidemment il y a beaucoup d’admiration déjà et il y a aussi un brin de jalousie parce que c’est la seconde partie de carrière que j’aurais rêvé d’avoir. C’est-à-dire de trouver un club ou découvrir un pays dans lequel tu puisses devenir quelqu’un, une idole. Il est devenu plus que quelqu’un », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Il y a aussi un brin de jalousie»
« Je pense que pour le détrôner il faudra se lever tôt. Je ne sais pas à quel point ça aurait pu marcher. T’as l’impression qu’il n’y a que lui qui pouvait… Il est tellement imprégné de cette culture-là, c’est un match quasi parfait. Là où c’est génial c’est que je ne sais pas s’il s’est posé tant que ça la question. Je pense que quand il a vu les Tigres, il s’est dit ‘J’y vais !’ C’est un truc qu’il a dû ressentir au plus profond. Aller vivre ça et surtout ce qu’il en a fait, c’est juste… C’est époustouflant ! C’est époustouflant… », ajoute Ludovic Obraniak.