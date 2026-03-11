Un joueur quitte l'OM et fait des jaloux sur La Chaîne L'EQUIPE : «J'aurais rêvé faire comme lui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Certains joueurs peuvent faire des choix de carrière étonnants... mais payants ! C'est le cas d'un ancien attaquant de l'OM qui a choisi de partir pour une destination inattendue, mais qui fait rêver un consultant de La Chaîne L'EQUIPE qui aurait adoré suivre la même trajectoire durant sa carrière.

En 2015, alors qu'il a 30 ans et qu'il peut encore espérer poursuivre sa carrière en Europe, André-Pierre Gignac, en fin de contrat à l'OM, décide de partir, mais sa destination a surpris tout le monde. Et pour cause, l'international français choisit de signer aux Tigres de Monterrey au Mexique. Mais son choix, bien que critiqué, sera une réussite totale. Onze plus tard, Gignac est devenue une véritable légende du club mexicain dont il est le meilleur buteur de l'histoire et probablement le joueur le plus marquant. Un destin incroyable pour celui qui a désormais 40 ans. Une carrière qui fait d'ailleurs des envieux à l'image de Ludovic Obraniak qui aurait rêvé d'une autre destin.

𝐇𝐄́𝐑𝐎𝐒 🐯



🔥 Unique buteur lors du Clasico mexicain, André-Pierre Gignac 🇫🇷 a permis aux Tigres de remporter le derby grâce à un but dans le temps additionnel.



Via @TigresOficial 🇲🇽 pic.twitter.com/1cVEoja8NX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 8, 2026

Obraniak valide le choix de Gignac « Si je me suis dit que j’aurais dû me barrer à un moment ? Je l’ai un peu fait. Quand on regarde ça, évidemment il y a beaucoup d’admiration déjà et il y a aussi un brin de jalousie parce que c’est la seconde partie de carrière que j’aurais rêvé d’avoir. C’est-à-dire de trouver un club ou découvrir un pays dans lequel tu puisses devenir quelqu’un, une idole. Il est devenu plus que quelqu’un », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.