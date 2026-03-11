Un joueur du PSG imite Kylian Mbappé (et c’est inattendu)

Au PSG, les talents se sont succédés au fil des années. Kylian Mbappé, arrivé à 18 ans, est sans doute celui qui a le mieux confirmé les espoirs placés en lui. Un autre crack du football français a déposé ses valises à Paris et semble avoir pris exemple sur son aîné parti au Real Madrid à l’été 2024. Explications.
Pendant ses sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé s’est bâti une grosse réputation tant sur le terrain qu’en dehors. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 256 unités est également devenu champion du monde et capitaine de l’équipe de France en parallèle lors des rassemblements avec la sélection tricolore. Et en 2022, il s’est battu pour que la convention collective soit revue afin d’avoir son mot à dire concernant l’association de son nom avec les partenaires commerciaux de la Fédération française de football.
Mbappé a protégé son nom, son image, ses célébrations et ses citations il y a plusieurs années de cela
Mais ce n’est pas tout. A l’hiver 2024, le journal espagnol AS assurait que Kylian Mbappé aurait formulé une demande auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) par le biais d’un cabinet d’avocats parisien dans l’optique de renforcer la protection de son nom, de son image ainsi que de ses célébrations de but les plus iconiques. Ouest-France rapportait à l’époque que Mbappé avait notamment demandé à ce que certaines de ses citations comme « Moi tu ne me parles pas d’âge », « le football il a changé » soient également protégées.
Comme Mbappé, Désiré Doué dépose de multiples marques à son nom
Désiré Doué aurait à présent ce lien avec Kylian Mbappé en plus du titre de Golden Boy 2025 comme Kylian Mbappé avant lui en 2017. Selon L’Équipe, le jeune talent de 20 ans du PSG aurait déposé plusieurs marques à son nom. Parmi elles, d’après les informations du quotidien sportif, figurent « Dez », « DD14 », « Désiré Gifted », « Juste Doué ». Désiré Doué sur les traces de son aîné.