«Ça fait mal» : Kylian Mbappé a vécu une expérience douloureuse (et l'OM est concerné) ​

Amadou Diawara

Interrogé en zone mixte dernièrement, Kylian Mbappé s'est livré sur une expérience douloureuse qu'il a vécue il y a quelques semaines. En effet, l'attaquant du Real Madrid a vidé son sac, à chaud, sur ce moment difficile. Un moment qui a également été compliqué pour l'OM de Frank McCourt.

Lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est frotté à Benfica à l'Estadio da Luz, et ce, le mercredi 28 janvier. Toutefois, le club merengue s'est incliné à l'extérieur (4-2). Une défaite qui a éjecté le Real Madrid du top 8. En effet, la Maison-Blanche a dû disputer les barrages de la C1 pour valider son ticket pour les 16èmes de finale. De son côté, l'OM a été éliminé dès le premier tour de la compétition. En effet, le club phocéen a vu sa qualification être annulée à cause du but d'Anatoliy Trubin, gardien de Benfica, inscrit à la dernière seconde face au Real Madrid.

Kylian Mbappé en couple avec une célébrité : Tout était prévu depuis le PSG ? https://t.co/gQPpoPdvPm — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients, tu te prends une raclée» Présent en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a manifesté sa colère et sa déception. « Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal, parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre. Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout. Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d’attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée », a confié le numéro 10 du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.