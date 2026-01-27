OM - Il craque en public : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l’OM est capable du meilleur comme du pire. Les Marseillais ont réalisé quelques performances impressionnantes, mais également très décevantes. Dans le contexte marseillais, cela crée forcément de vives tensions.

Samedi soir après la victoire contre le RC Lens (3-1), Roberto De Zerbi est apparu très remonté contre la presse qu'il trouve trop critique à son égard. « Je me suis lié à Marseille car c’est une ville spéciale. On peut être critiqué. Beaucoup écrivent de bonne foi, mais certains écrivent de mauvaise foi. Et, pour certains, mon passeport change beaucoup de choses », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Des propos qui ont évidemment fait réagir, mais que Rio Mavuba comprend parfaitement Roberto De Zerbi.

Mavuba compred De Zerbi « En quoi ont-ils été supérieurs aux lensois ? Ils ont été bons déjà dans le pressing. On a vu Medina sortir de sa zone pour aller chasser les lensois. Après, là où ils sont très bons aussi, et ce que demande De Zerbi, c’est qu’ils utilisent bien la largeur. Paixao et Weah ont mangé les lignes et ça libère de l’espace à l’intérieur », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot avant de poursuivre.