OM : L’annonce historique de Roberto De Zerbi !

Samedi soir, l’OM s’est imposé dans un match crucial en Ligue 1 face au RC Lens (3-1) et recolle donc au classement. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a affiché sa satisfaction et annonce surtout un rendez-vous historique pour les Marseillais.
L'Olympique de Marseille a bien mieux fini la semaine qu'elle n'avait commencé. En effet, lourdement battus contre Liverpool mercredi (0-3), les Marseillais avaient un autre rendez-vous crucial samedi soir avec la venue du RC Lens au Vélodrome. Une défaite aurait probablement scellé les espoirs de titre en Ligue 1 pour l'OM, mais la victoire obtenue grâce à un excellent début de match relance tout (3-1). Néanmoins, Roberto De Zerbi refuse de s'enflammer et annoncé qu'un match historique attend l'OM mercredi avec le déplacement en Belgique pour y affronter le Cercle Bruges pour valider sa place en barrages de la Ligue des champions.
De Zerbi promet un match historique
« Moi aussi je fais un peu mon travail parfois. Les matches se passent comme on les prépare. Je pense que c'était important qu'on se positionne de cette manière, avec un (Pierre-Émile) Höjbjerg qui a fait sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé ici », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre et de se projeter vers mercredi prochain.
«On devra récupérer de l'énergie mercredi car ce sera un match historique pour l'OM»
« Dans mon équipe, il n'y a pas de hiérarchie. Le seul qui décide, c'est moi. Le fait de jouer tous les trois jours m'oblige à tourner. (Quinten) Timber et (Ethan) Nwaneri sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'entraînement. On devra récupérer de l'énergie mercredi car ce sera un match historique pour l'OM », ajoute Roberto De Zerbi. Pour rappel, une victoire à Bruges garantirait à l'OM une place pour les barrages de la Ligue des champions, tandis que pour tout autre résultat, les Marseillais deviendraient dépendants des autres équipes.