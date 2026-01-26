OM : L’annonce historique de Roberto De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM s’est imposé dans un match crucial en Ligue 1 face au RC Lens (3-1) et recolle donc au classement. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a affiché sa satisfaction et annonce surtout un rendez-vous historique pour les Marseillais.

L'Olympique de Marseille a bien mieux fini la semaine qu'elle n'avait commencé. En effet, lourdement battus contre Liverpool mercredi (0-3), les Marseillais avaient un autre rendez-vous crucial samedi soir avec la venue du RC Lens au Vélodrome. Une défaite aurait probablement scellé les espoirs de titre en Ligue 1 pour l'OM, mais la victoire obtenue grâce à un excellent début de match relance tout (3-1). Néanmoins, Roberto De Zerbi refuse de s'enflammer et annoncé qu'un match historique attend l'OM mercredi avec le déplacement en Belgique pour y affronter le Cercle Bruges pour valider sa place en barrages de la Ligue des champions.

De Zerbi promet un match historique « Moi aussi je fais un peu mon travail parfois. Les matches se passent comme on les prépare. Je pense que c'était important qu'on se positionne de cette manière, avec un (Pierre-Émile) Höjbjerg qui a fait sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé ici », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre et de se projeter vers mercredi prochain.