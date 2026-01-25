OM : Un champion du monde à Marseille, ça tourne au fiasco !

Si l’OM compte dans ses rangs un champion du monde en la personne de Benjamin Pavard, un autre international français présent lors du sacre de 2018 a récemment fait son retour à Marseille. Des retrouvailles qui ne se sont pas passées comme il l’espérait pour le principal intéressé, mais ce dernier pourrait avoir l’opportunité de se rattraper à l’avenir.
Trois après sa défaite face à Liverpool (3-0) en Ligue des champions, l’OM avait un autre match très important à négocier samedi soir. Marseille recevait le RC Lens au Vélodrome, leader du championnat avant cette 19e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1), très agressifs dès les premières minutes et qui menaient déjà de deux buts après un quart d’heure de jeu.
Thauvin passe à côté de ses retrouvailles avec l’OM
Au-delà du choc opposant le premier au troisième du classement, le match entre l’OM et le RC Lens marquait également le retour de Florian Thauvin à Marseille. Pour la première fois depuis son départ à l’été 2021, le champion du monde 2018 a refoulé la pelouse du Vélodrome sous les couleurs d’une autre équipe. Un retour raté pour l’attaquant âgé de 32 ans, qui a eu du mal à s’exprimer face à son ancien club.
« Il est un joueur de l’équipe et lorsque celle-ci n’est pas dans ses grands jours, forcément ça ne l’aide pas non plus »
« Non, je pense qu’il n’a pas été impacté sur le plan émotionel », a répondu Pierre Sage en conférence de presse quand il a été interrogé sur le match de Florian Thauvin et s'il a pu être impacté émotionellement par ses retrouvailles avec l'OM. « Il est un joueur de l’équipe et lorsque celle-ci n’est pas dans ses grands jours, forcément ça ne l’aide pas non plus. C’était important pour lui je pense de rejouer une première fois ici, comme ça, c’est fait. » L’entraîneur du RC Lens espère qu’il aura l’occasion de se ratrapper de ce match raté à l’avenir : « J’espère qu’il reviendra jouer beaucoup de fois dans ce stade et qu’il aura l’occasion de performer avec l’équipe avec laquelle il sera. »