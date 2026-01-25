OM : Un champion du monde à Marseille, ça tourne au fiasco !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM compte dans ses rangs un champion du monde en la personne de Benjamin Pavard, un autre international français présent lors du sacre de 2018 a récemment fait son retour à Marseille. Des retrouvailles qui ne se sont pas passées comme il l’espérait pour le principal intéressé, mais ce dernier pourrait avoir l’opportunité de se rattraper à l’avenir.

Trois après sa défaite face à Liverpool (3-0) en Ligue des champions, l’OM avait un autre match très important à négocier samedi soir. Marseille recevait le RC Lens au Vélodrome, leader du championnat avant cette 19e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1), très agressifs dès les premières minutes et qui menaient déjà de deux buts après un quart d’heure de jeu.

Thauvin passe à côté de ses retrouvailles avec l’OM Au-delà du choc opposant le premier au troisième du classement, le match entre l’OM et le RC Lens marquait également le retour de Florian Thauvin à Marseille. Pour la première fois depuis son départ à l’été 2021, le champion du monde 2018 a refoulé la pelouse du Vélodrome sous les couleurs d’une autre équipe. Un retour raté pour l’attaquant âgé de 32 ans, qui a eu du mal à s’exprimer face à son ancien club.