Un champion du monde attendu à Marseille : Moment magique annoncé avec l’OM !

L’Olympique de Marseille compte actuellement dans son effectif un champion du monde tricolore de l'épopée 2018 qui avait vu l’équipe de France remporter le deuxième titre mondial de son histoire, en la personne de Benjamin Pavard. Un autre vainqueur va bientôt fouler la pelouse du Vélodrome, promettant un moment fort en émotion…
C’est le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Samedi soir (21h05), l’Olympique de Marseille, 3e au classement, reçoit le RC Lens, leader avant la victoire du PSG à Auxerre (1-0) et qui doit l’emporter pour conserver la première place. Une rencontre marquée par le retour de Florian Thauvin à Marseille, où il a évolué entre 2013 et 2015, puis de 2016 à 2021.
« Cela va lui faire tout drôle »
Dans des propos accordés à L’Équipe, Vincent Labrune s’est prononcé sur ce grand moment qui attend Florian Thauvin au Vélodrome, le président de la LFP étant à l’origine de sa venue dans la cité phocéenne lorsqu’il était à la tête de l’OM. « Cela va lui faire tout drôle, il va être touché. Revenir au Vélodrome, dans l'équipe leader du Championnat (avant cette 19e journée), en plus... », a-t-il confié.
L’émotion en octobre
En octobre dernier, Florian Thauvin était déjà apparu très ému à l’issue du match opposant le RC Lens à l’OM du côté du stade Bollaert-Delelis. « Ça m’a fait bizarre. Tout le monde connaît mon attachement (à l’OM). J’étais ému au début du match. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. Voilà… », avait confié l’international français sur Ligue 1+, au bord des larmes.