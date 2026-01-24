Un champion du monde attendu à Marseille : Moment magique annoncé avec l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille compte actuellement dans son effectif un champion du monde tricolore de l'épopée 2018 qui avait vu l’équipe de France remporter le deuxième titre mondial de son histoire, en la personne de Benjamin Pavard. Un autre vainqueur va bientôt fouler la pelouse du Vélodrome, promettant un moment fort en émotion…

C’est le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Samedi soir (21h05), l’Olympique de Marseille, 3e au classement, reçoit le RC Lens, leader avant la victoire du PSG à Auxerre (1-0) et qui doit l’emporter pour conserver la première place. Une rencontre marquée par le retour de Florian Thauvin à Marseille, où il a évolué entre 2013 et 2015, puis de 2016 à 2021.

« Cela va lui faire tout drôle » Dans des propos accordés à L’Équipe, Vincent Labrune s’est prononcé sur ce grand moment qui attend Florian Thauvin au Vélodrome, le président de la LFP étant à l’origine de sa venue dans la cité phocéenne lorsqu’il était à la tête de l’OM. « Cela va lui faire tout drôle, il va être touché. Revenir au Vélodrome, dans l'équipe leader du Championnat (avant cette 19e journée), en plus... », a-t-il confié.