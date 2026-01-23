Un joueur de l'OM se blesse : Le coupable se dénonce devant les caméras !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les blessures s'enchaînent au sein de l'effectif de l'OM. Et c'est loin d'être terminé puisqu'en marge du choc contre le RC Lens, un absent majeur a été confirmé. Et le responsable de cette blessure s'est d'ailleurs dénoncé en public.

Déjà absent contre Liverpool, Emerson Palmieri devrait manquer plusieurs semaines de compétition comme l'a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse. Un énorme coup dur pour l'OM qui perd un joueur important. Et le technicien italien reconnaît d'ailleurs qu'il a probablement commis une erreur.

De Zerbi se dénonce pour Emerson « Emerson devrait être indisponible pendant quelques semaines. Ça m’a vraiment attristé. C’est aussi une erreur de ma part, parce que peut-être que sur les derniers matchs, il montrait des signes de fatigue et j’aurais pu gérer autrement. On peut jouer de différentes manières. Quand je décide comment jouer, je me base presque toujours sur la qualité des joueurs et j’essaie de les mettre au bon poste », reconnaît l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.