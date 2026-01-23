Opération surprise à l’OM, c’est officiel !

Ce vendredi matin, l’Olympique de Marseille a fait une annonce qui devrait ravir les supporters, appelés à jouer un rôle important pour la saison 2027/28. Dans un communiqué, Alessandro Antonello, directeur général du club, s’est réjoui de solliciter le public pour un « projet qui prendra vie sur le terrain ».
Les supporters de l’OM sont sollicités par leur club et son équipementier. On a appris ce vendredi la relance par Puma d’une « plateforme de conception de maillots via l'intelligence artificielle » baptisée AI Creator, qui va permettre aux fans phocéens de « concevoir le maillot third officiel du club pour la saison 2027/2028 ».
Redonner « le pouvoir de décision aux supporters »
« Ensemble, nous créons des moyens modernes et inclusifs pour interagir avec les fans du monde entier, s’est félicité Ivan Dashkov, responsable de l’innovation marketing chez Puma. PUMA AI Creator est un outil créatif accessible à tous, indépendamment de l'expérience en design, du lieu de résidence ou du parcours de chacun. Cette accessibilité est au cœur de la plateforme, qui redonne le pouvoir de décision aux supporters d'une manière jamais expérimentée auparavant. »
« Leur donner cette opportunité de co-créer ce maillot est une manière de remercier les supporters »
De son côté, Alessandro Antonello, directeur général de l’OM, est ravi « de pouvoir impliquer les supporters à ce point », présentés comme « une partie intégrante de ce qui fait ce club ». Le dirigeant phocéen ajoute, dans un communiqué publié ce vendredi : « Leur donner cette opportunité de co-créer ce maillot est une manière de les en remercier. Grâce à cette initiative, chaque supporter peut contribuer directement à un projet qui prendra vie sur le terrain. Le lancement de cette plateforme répond à la stratégie de digitalisation du club, que nous avons pour ambition d’accentuer. »