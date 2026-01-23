Opération surprise à l’OM, c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi matin, l’Olympique de Marseille a fait une annonce qui devrait ravir les supporters, appelés à jouer un rôle important pour la saison 2027/28. Dans un communiqué, Alessandro Antonello, directeur général du club, s’est réjoui de solliciter le public pour un « projet qui prendra vie sur le terrain ».

Les supporters de l’OM sont sollicités par leur club et son équipementier. On a appris ce vendredi la relance par Puma d’une « plateforme de conception de maillots via l'intelligence artificielle » baptisée AI Creator, qui va permettre aux fans phocéens de « concevoir le maillot third officiel du club pour la saison 2027/2028 ».

Redonner « le pouvoir de décision aux supporters » « Ensemble, nous créons des moyens modernes et inclusifs pour interagir avec les fans du monde entier, s’est félicité Ivan Dashkov, responsable de l’innovation marketing chez Puma. PUMA AI Creator est un outil créatif accessible à tous, indépendamment de l'expérience en design, du lieu de résidence ou du parcours de chacun. Cette accessibilité est au cœur de la plateforme, qui redonne le pouvoir de décision aux supporters d'une manière jamais expérimentée auparavant. »