Mercato : Un champion du monde à 100% à l’OM ? Décision imminente !

Habitué à animer les fenêtres des transferts, l'Olympique de Marseille va bientôt être amené à prendre une décision cruciale concernant un champion du monde bien connu du public, disposant qui plus est d’un salaire conséquent. Les prochaines semaines s’annoncent décisives au sein de la direction phocéenne...

Comme à chaque été, l’Olympique de Marseille a multiplié les opérations, s’attachant notamment les services de Benjamin Pavard. Formé au LOSC, le champion du monde tricolore a retrouvé la Ligue 1 après ses passages à Stuttgart, au Bayern Munich puis à l’Inter, débarquant à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat (15M€). Quelques mois plus tard, le défenseur de 29 ans n’est pas épargné par les critiques, et son avenir s’écrit en pointillé…

Déjà fini pour Pavard ? L’aventure phocéenne de Benjamin Pavard va-t-elle s’achever au bout d’un an seulement ? Possible, comme l’écrit L’Équipe dans ses colonnes du jour, rappelant que l’option d’achat de l’international français n’est soumise à aucune obligation, laissant le champ libre à l’OM, qui n’a pas l’habitude de laisser du temps à ses joueurs en difficulté.