Une star dit stop : L'OM tente un coup de poker !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir, l’OM s’est imposé lors de la réception du leader du championnat, le RC Lens (3-1), en laissant l’un de ses joueurs stars sur le banc au coup d’envoi de la rencontre. Ce dernier avait besoin de repos et l’a avoué à son entraîneur, qui a alors fait un choix audacieux pour le remplacer.

L’OM et le RC Lens se retrouvaient samedi soir au Vélodrome pour le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Une confrontation qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1), très agressifs dès le début de la rencontre et qui menaient déjà de deux buts après 13 minutes de jeu. Avec ce succès, Marseille revient à cinq points de son adversaire du soir au classement, ce qui fait les affaires du PSG, vainqueur à Auxerre (0-1) vendredi et désormais seul en tête de la Ligue 1.

«Greenwood avait besoin de souffler, en parlant avec lui il me l’a avoué» Un match que l’OM a en plus remporté sans son meilleur joueur sur la pelouse au coup d’envoi, Mason Greenwood, remplaçant pour la troisième fois seulement cette saison. Roberto De Zerbi a alors fait un choix fort : titulariser sa nouvelle recrue Ethan Nwaneri à sa place. Ce qui s’est avéré être un succès, le joueur prêté par Arsenal ayant inscrit le deuxième but de Marseille après un exploit individuel. Quinten Timber, dont l’arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam a également été officialsiée seulement vendredi, a lui aussi connu sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.