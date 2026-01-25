Une star dit stop : L'OM tente un coup de poker !

Samedi soir, l’OM s’est imposé lors de la réception du leader du championnat, le RC Lens (3-1), en laissant l’un de ses joueurs stars sur le banc au coup d’envoi de la rencontre. Ce dernier avait besoin de repos et l’a avoué à son entraîneur, qui a alors fait un choix audacieux pour le remplacer.
L’OM et le RC Lens se retrouvaient samedi soir au Vélodrome pour le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Une confrontation qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1), très agressifs dès le début de la rencontre et qui menaient déjà de deux buts après 13 minutes de jeu. Avec ce succès, Marseille revient à cinq points de son adversaire du soir au classement, ce qui fait les affaires du PSG, vainqueur à Auxerre (0-1) vendredi et désormais seul en tête de la Ligue 1.
«Greenwood avait besoin de souffler, en parlant avec lui il me l’a avoué»
Un match que l’OM a en plus remporté sans son meilleur joueur sur la pelouse au coup d’envoi, Mason Greenwood, remplaçant pour la troisième fois seulement cette saison. Roberto De Zerbi a alors fait un choix fort : titulariser sa nouvelle recrue Ethan Nwaneri à sa place. Ce qui s’est avéré être un succès, le joueur prêté par Arsenal ayant inscrit le deuxième but de Marseille après un exploit individuel. Quinten Timber, dont l’arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam a également été officialsiée seulement vendredi, a lui aussi connu sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.
«Nwaneri et Timber sont des joueurs tellement forts qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entraînements»
Interrogé sur ses choix et s’ils avaient pour but de secouer la hiérarchie au sein de son groupe, Roberto De Zerbi a répondu en conférence de presse : « Dans mon équipe, il n’y a pas de hiérarchie : le seul qui décide, c’est moi. On joue tous les trois jours, donc il faut faire tourner. Greenwood avait besoin de souffler, en parlant avec lui il me l’a avoué. Nwaneri et Timber sont des joueurs tellement forts qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entraînements. » Le technicien italien s’est ensuite projeté sur le déplacement à Bruges mercredi, décisif pour la suite de l’aventure de l’OM en Ligue des champions. « Mercredi, ils ne seront pas là car ils ne peuvent pas jouer. Kondogbia et Nadir, qui a été malade, reviendront. Mercredi, ce sera un match historique pour l’OM donc on a besoin d’énergie. Bruges est une équipe forte physiquement. Ils ont mis en difficulté plusieurs équipes. »