Racisme à Marseille, la réponse cash à l'OM !

Au cours des dernières années, l’OM n’a cessé de s’imposer comme un club cosmopolite et uni face à la question du racisme dans le football. Ce samedi soir, alors que le club phocéen accueille le RC Lens au Vélodrome, les supporters marseillais ont révélé une nouvelle banderole rappelant l’engagement marseillais dans cette cause.

Un véritable choc à l’OM. Ce samedi soir, le club phocéen accueille le RC Lens au Vélodrome dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Depuis plusieurs années, le club phocéen ainsi que la ville de Marseille a décidé de lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

L’OM et Marseille unis contre le racisme Cela avait notamment été l’objet d’une campagne fin décembre 2025 de l’amU (Aix-Marseille-Université), qui avait été plutôt relayée. Ville cosmopolite et populaire, Marseille s’engage donc régulièrement face aux discriminations raciales, comme en témoigne la nouvelle banderole déployée par le groupe ultra des South Winners ce samedi soir au Vélodrome.