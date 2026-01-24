«J'adore Marseille» : C'est signé, un grand nom s'annonce à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG ou l'OM ? Voici les deux noms qui font le plus de bruit et déchaînent les passions dans les médias de l'hexagone en période de mercato. Deux atmosphères et ferveurs différentes entre les deux ennemis historiques du football français. Pour lui, le choix a été rapide au moment de trancher.

Il y a un peu plus d'un an, l'Olympique de Marseille parvenait à se mettre d'accord avec un acteur du football qui a laissé une trace marquante chez certains joueurs à l'étranger. Que ce soit en Italie ou en Angleterre, où il avait conquis le maximum de monde, il s'est bâti une jolie réputation qui a convaincu l'OM de lui transmettre une offre de contrat.

«Il est très difficile d'expliquer ce que représente Marseille pour moi» Toutefois, il semblerait que l'Olympique de Marseille n'ait pas eu à pleinement s'employer afin d'obtenir l'aval de Roberto De Zerbi d'apposer sa signature sur un bail de trois saisons au club phocéen. Au cours d'une entrevue avec Guillem Balague pour la BBC, le technicien italien a concrètement évoqué vivre une véritable histoire d'amour avec l'OM qui transcende le simple fait d'entraîner. « Le Vélodrome et De Zerbi, c'est explosif. J'adore Marseille. Il est très difficile d'expliquer ce que représente Marseille pour moi. Marseille dans le foot est comme Roberto dans le foot ».