Un retour important à l’OM : Didier Deschamps a été séduit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'OM s'apprête à retrouver la Ligue 1 avec un choc contre le RC Lens, leader avant la 19e journée. Ce match marquera un moment poignant pour un ancien chouchou du Vélodrome, de retour dans une ville qui lui a permis de se faire remarquer aux yeux de Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France…

Trois jours après la lourde défaite contre Liverpool (3-0) en Ligue des champions, l’OM retrouve la Ligue 1 avec un choc face au RC Lens, leader avant le début de cette 19e journée. Il pourrait s’agir d’un tournant puisqu’en cas de défaite, la bande à Roberto De Zerbi serait reléguée à dix points de la deuxième place. Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre devrait être marquée par un joli moment…

L’émotion pour Thauvin Parti en 2021, Florian Thauvin va en effet profiter de ce déplacement en Provence avec Lens pour retrouver le Vélodrome. À l’aller, le Français avait déjà eu du mal à contenir son émotion au micro de Ligue 1+ : « Ça m’a fait bizarre. Tout le monde connaît mon attachement (à l’OM). J’étais ému au début du match. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. Voilà… ». L’aventure de Thauvin avec l’OM fut mouvementée, avec un premier passage entre 2013 et 2015, avant une nouvelle aventure de 2016 à 2021.