Un retour important à l’OM : Didier Deschamps a été séduit !

L'OM s'apprête à retrouver la Ligue 1 avec un choc contre le RC Lens, leader avant la 19e journée. Ce match marquera un moment poignant pour un ancien chouchou du Vélodrome, de retour dans une ville qui lui a permis de se faire remarquer aux yeux de Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France…
Trois jours après la lourde défaite contre Liverpool (3-0) en Ligue des champions, l’OM retrouve la Ligue 1 avec un choc face au RC Lens, leader avant le début de cette 19e journée. Il pourrait s’agir d’un tournant puisqu’en cas de défaite, la bande à Roberto De Zerbi serait reléguée à dix points de la deuxième place. Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre devrait être marquée par un joli moment…
L’émotion pour Thauvin
Parti en 2021, Florian Thauvin va en effet profiter de ce déplacement en Provence avec Lens pour retrouver le Vélodrome. À l’aller, le Français avait déjà eu du mal à contenir son émotion au micro de Ligue 1+ : « Ça m’a fait bizarre. Tout le monde connaît mon attachement (à l’OM). J’étais ému au début du match. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. Voilà… ». L’aventure de Thauvin avec l’OM fut mouvementée, avec un premier passage entre 2013 et 2015, avant une nouvelle aventure de 2016 à 2021.
« Il est champion du monde grâce à son retour à l’OM »
Parti à Newcastle, Florian Thauvin avait fait son retour définitif à la fin de l’année 2016, son option d’achat (11M€) étant levée par l’OM après deux prêts successifs. L’attaquant avait ensuite brillé, notamment sous les ordres de Rudi Garcia, de quoi lui permettre de convaincre Didier Deschamps de l’emmener avec lui en Russie pour la Coupe du monde 2018. « Il va réussir une seconde partie de carrière à une tout autre échelle, il est de l'épopée du Mondial 2018, se souvient le président de la LFP Vincent Labrune, à la tête de l’OM lors du recrutement de Thauvin en 2013. Il est champion du monde grâce à son retour à l'OM, grâce à sa capacité à jouer sous la pression, à appréhender un contexte aussi complexe. Didier Deschamps l'a aussi choisi pour ça. »