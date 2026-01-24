Humilié par Liverpool : L’OM va tenter un gros coup offensif

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après celui contre Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des champions, l’OM se prépare à un nouveau choc, cette fois-ci en Ligue 1, ce samedi soir lors de la réception du RC Lens. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi pourrait faire un choix fort sur le plan offensif.

Battu à domicile par Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des champions, l’OM devra aller chercher sa qualification pour le prochain tour sur la pelouse du Club Bruges mercredi. Entre temps, les Olympiens ont un autre match important à négocier, la réception du leader de Ligue 1, le RC Lens, ce samedi soir au Vélodrome.

Greenwood remplaçant contre Lens ? Une place que les Sang et Or n’occupent provisoirement plus après la victoire du PSG à Auxerre (0-1) vendredi. Un match très important pour les deux équipes, mais l’OM pourrait se passer de son meilleur joueur, du moins au coup d’envoi. Selon L’Equipe, Mason Greenwood devrait être remplaçant pour affronter le RC Lens.