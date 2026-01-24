Problème d'argent : L'OM attaque le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis son passage sous pavillon qatarien au début des années 2010, le PSG a atteint des sphères économiques que les autres grands clubs français ne peuvent pas vraiment tutoyer. Sous l'homme d'affaires américain Frank McCourt, l'OM se démène afin de raccourcir l'écart avec son rival historique et notamment en inondant le marché des transferts. Toutefois, son entraîneur a dressé un constat clair sur l'aspect financier du combat.

Force est de constater que l'Olympique de Marseille travaille d'arrache pied sur le marché des transferts dans l'espoir d'offrir à Roberto De Zerbi une équipe suffisamment armée pour concurrencer le PSG sur la scène nationale : tant pour la quête de la Ligue 1 que la Coupe de France. Depuis la nomination du coach italien à l'OM le 29 juin 2024, pas moins de 30 joueurs ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne.

«L'argent sur le marché des transferts est important. Mais ça ne fait pas tout» Un énorme renouvellement d'effectif donc afin de mettre Roberto De Zerbi dans les meilleures dispositions pour la bagarre face au PSG. Et cette saison, l'Olympique de Marseille s'est offert son ennemi historique en Ligue 1 au Vélodrome le 22 septembre dernier (1-0) avant de perdre le Trophée des champions dans les ultimes instants en ce mois de janvier (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). En interview avec Guillem Balague pour le compte de la BBC, De Zerbi s'est attardé sur la mission anti-PSG à l'OM. « Que faut-il faire pour se rapprocher du PSG ? L'argent sur le marché des transferts est important. Mais ça ne fait pas tout. Il faut progresser, croire à ce qu'on fait. Il faut rêver pour gagner une compétition et une finale contre eux. Vous devez garder une confiance élevée si vous voulez les regarder dans les yeux en compétition ».