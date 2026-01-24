OM : Inquiétude pour l'avenir de Roberto De Zerbi, l'annonce faite en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à la tête de l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi dispute actuellement sa deuxième saison dans la cité phocéenne. Alors que les attentes étaient grandes au moment de la nomination du technicien italien, sous contrat jusqu’en juin 2027, l’un des consultants de RMC s’est inquiété des conséquences de ce passage à Marseille sur sa carrière.

Les supporters marseillais espéraient vivre une soirée magique mercredi en Ligue des champions, mais Liverpool en a décidé autrement en surclassant l’OM (3-0) sur des buts de Szoboszlai, Rulli contre son camp et Gakpo. Après la rencontre, Roberto De Zerbi n’avait pas caché sa déception en évoquant la prestation de ses joueurs. L’entraîneur italien n’a pas échappé non plus aux critiques, et certains observateurs s’inquiètent même des conséquences des contreperformances de l’OM sur sa carrière.

« J’espère pour De Zerbi que ce ne soit pas son dernier club » C’est notamment le cas de Walid Acherchour, au micro de RMC. « Pour De Zerbi, ce type de match contre Liverpool lui fait énormément de mal en Europe, a-t-il jugé dans l’After Foot. Quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il avait une énorme cote. Il choisit d'aller à l'Olympique de Marseille. J’espère pour De Zerbi que ce ne soit pas son dernier club et qu'il aille passer une étape dans un club de Premier League, ou dans un club italien, ou dans un très gros club pour le diriger ».