Deux nouveaux joueurs à l'OM : La belle surprise !

Actif jusque-là dans le sens des départs, l’OM a officialisé vendredi l’arrivée de ses deux premières recrues de l’hiver 2026. Deux joueurs qui pourraient être rapidement mis à contribution, dès ce samedi soir à l’occasion de la réception du RC Lens, rencontre pour laquelle ils ont des chances de connaître leur première titularisation.
Comme attendu ces derniers jours, l’OM a officialisé vendredi ses deux premières recrues de 2026 : Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, et Quinten Timber, transféré depuis le Feyenoord Rotterdam. Ce dernier était même en conférence de presse dans la foulée, à la veille de la réception du RC Lens.
Timber déjà titulaire contre Lens ?
« Il est déjà prêt à débuter car il a joué tout le temps », a assuré Roberto De Zerbi face aux journalistes après la présentation du milieu de terrain âgé de 24 ans. Selon L’Equipe, cela pourrait se produire dès ce samedi. Quinten Timber figurait parmi les titulaires potentiels vendredi à l’entraînement, au côté de Pierre-Emile Hojbjerg.
Nwaneri également !
Autre surprise, Ethan Nwaneri a lui aussi des chances de connaitre sa première titularisation avec l’OM. Le grand espoir d’Arsenal, âgé de 18 ans, a été aligné dans le couloir droit à l’entraînement. Ce qui permettrait de faire souffler Mason Greenwood, très utilisé depuis le début de la saison et que Roberto De Zerbi devrait faire souffler face au RC Lens.