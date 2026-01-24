Deux nouveaux joueurs à l'OM : La belle surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actif jusque-là dans le sens des départs, l’OM a officialisé vendredi l’arrivée de ses deux premières recrues de l’hiver 2026. Deux joueurs qui pourraient être rapidement mis à contribution, dès ce samedi soir à l’occasion de la réception du RC Lens, rencontre pour laquelle ils ont des chances de connaître leur première titularisation.

Comme attendu ces derniers jours, l’OM a officialisé vendredi ses deux premières recrues de 2026 : Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, et Quinten Timber, transféré depuis le Feyenoord Rotterdam. Ce dernier était même en conférence de presse dans la foulée, à la veille de la réception du RC Lens.

Timber déjà titulaire contre Lens ? « Il est déjà prêt à débuter car il a joué tout le temps », a assuré Roberto De Zerbi face aux journalistes après la présentation du milieu de terrain âgé de 24 ans. Selon L’Equipe, cela pourrait se produire dès ce samedi. Quinten Timber figurait parmi les titulaires potentiels vendredi à l’entraînement, au côté de Pierre-Emile Hojbjerg.