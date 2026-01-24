Transferts à l’OM : La discussion avec De Zerbi à la télévision !

Pierrick Levallet

Déjà très actif sur le mercato l’été dernier, l’OM ne se montre pas discret cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen continue de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Les caméras de Canal+ ont d’ailleurs capté une discussion avec le technicien italien lors du match contre Liverpool en Ligue des champions au sujet du recrutement marseillais.

L’été dernier, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Le club phocéen a cherché à offrir à Roberto De Zerbi un effectif taillé pour la Ligue des champions. Les dirigeants marseillais poursuivent d’ailleurs leur travail cet hiver sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà bouclé deux dossiers.

L'OM est actif sur le mercato cet hiver En effet, l’OM a officialisé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Le premier a été acheté aux alentours de 4,5M€ et quelques bonus ont été inclus dans la transaction. Le second a débarqué en prêt en provenance d’Arsenal. Et lors du match contre Liverpool en Ligue des champions mercredi dernier (défaite 0-3), les caméras de Canal+ ont capté une discussion entre Roberto De Zerbi et Arne Slot.