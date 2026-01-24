Ce n’était pas prévu : La presse étrangère annonce le premier transfert du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contrairement aux plans initiaux du Paris Saint-Germain, un nouveau joueur est bel et bien sur le point de débarquer dans la capitale. La révélation a été faite ce samedi par un quotidien étranger, annonçant un accord entre les différentes parties. Un dossier dans lequel Luis Enrique a eu son importance…

Et finalement, le PSG crée la surprise sur le mercato hivernal ! En octobre, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos n’avait pas l’intention d’injecter du sang neuf dans l’effectif, sauf départ durant l’hiver. Une information confirmée dans la foulée par plusieurs médias, à l’instar du Parisien. Mais le club de la capitale est finalement sur le point d’attirer un joueur, une opportunité de marché à ne pas rater…

La première recrue hivernale du PSG se nomme… Et cette future recrue parisienne n’est autre que Dro Fernandez. Les suiveurs du Paris SG connaissent bien ce nom désormais puisque le milieu de 18 ans est annoncé proche de la capitale depuis quelques jours maintenant, la presse espagnole révélant notamment que Luis Enrique l’avait rencontré lors d’un déplacement à Barcelone pour le convaincre de signer à Paris. Grand espoir du Barça, Dro Fernandez aurait alors été séduit, de quoi susciter la colère et la déception en Catalogne.