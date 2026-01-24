Signature rocambolesque à l’OM : C’est «à la limite de l’inconscience»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains transferts ont parfois une histoire folle, et l’Olympique de Marseille n’est pas le dernier club à avoir osé de sacrées opérations. Cela a notamment été le cas il y a quelques années avec l’arrivée d’un attaquant, qui n’était destiné à fouler la pelouse du Vélodrome avec le maillot phocéen à cette époque…

C’est un match décisif que s’apprête à disputer l’OM ce samedi soir (21h05) contre le RC Lens, leader avant le début de cette 19e journée de Ligue 1. En cas de victoire, la bande à Roberto De Zerbi reviendrait à cinq points de son adversaire du soir, qui a quant à lui la pression suite au succès du PSG vendredi à Auxerre (1-0). Le choc du jour sera également l’occasion pour Florian Thauvin de retrouver le stade Vélodrome, où il a passé de nombreuses années.

Le passage fantôme de Thauvin à Lille L’aventure phocéenne de Florian Thauvin a démarré en 2013, au terme d’un long feuilleton. À l’époque, l’attaquant évolue à Bastia et s’engage durant le mois de janvier en faveur du LOSC, terminant la saison en Corse sous la forme d’un prêt. Destiné à rejoindre le nord de la France durant l’été, Florian Thauvin est finalement sollicité par l’OM, qui remportera le bras de fer à la fin du mercato estival.