Kylian Mbappé à l’OM, la grande décision annoncée en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il recevait le leader du championnat, le RC Lens, samedi soir, l’OM s’est imposé (3-1), trois jours après sa défaite face à Liverpool (0-3) en Ligue des champions. Une victoire obtenue avec des choix forts dans le onze de départ marseillais, ce qui n’est pas sans rappeler ce qui a pu être fait avec Kylian Mbappé par le passé.

Le choc de la 19e journée de Ligue 1 a été remporté par l’OM, qui recevait le RC Lens samedi soir au Vélodrome. Trois jours après s’être incliné contre Liverpool (0-3) en Ligue des champions, Marseille a réagi en s’imposant face au leader de Ligue 1 (3-1) avant les rencontres de ce week-end. Une victoire très importante, décrochée sans Mason Greenwood, remplaçant au coup d’envoi.

« De Zerbi avait beaucoup de choses à perdre avec son choix de mettre Greenwood sur le banc » « Greenwood avait besoin de souffler, en parlant avec lui il me l’a avoué », a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre. Se passer de son meilleur joueur et meilleur buteur du championnat pour un match si important reste un choix fort de la part de l’entraîneur de l’OM, mais également un risque. « Ce soir, De Zerbi est le grand gagnant de la rencontre parce qu’il avait beaucoup de choses à perdre avec son choix de mettre Greenwood sur le banc. Je pense que si ça perd ou si ça ne gagne pas ce soir, tout le monde sort le bazooka. Mettre les deux recrues Nwaneri et Timber titulaires d’entrée… », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.