Discussions avec un adversaire : Un joueur de l’OM raconte tout

C'était l'un des rendez-vous très attendu du week-end en Ligue 1 et l'OM l'a parfaitement appréhendé. En effet, les Marseillais ont dominé le RC Lens (3-1) dans ce qui ressemblait à l'un des plus gros chocs ce début d'année en Ligue 1. Et cela a donné lieu à une scène qui a fait parler.

C'était un match très particulier pour Facundo Medina. Samedi soir, l'OM recevait effectivement le RC Lens où il évoluait encore la saison dernière. L'occasion pour l'Argentin de croiser plusieurs de ses anciens coéquipiers, à commencer par Florian Sotoca avec lequel il a longuement échangé après la rencontre. Et le défenseur marseillais, très heureux de s'être imposé dans ce choc, dévoile d'ailleurs les coulisses de cette discussion.

Medina raconte son échange avec Sotoca « Je le connais par cœur. Après le match, je lui ai parlé, c’était bon enfant. J’ai cru que c’était un entraînement aujourd'hui ! On rigole souvent, c’est du respect. Je suis content aussi pour Lens, c’est une bonne équipe, mais ce soir on a très bien fait les choses. On a été directs et efficaces. J’espère qu’on va continuer sur cette voie », révèle-t-il en conférence de presse avant de reconnaître qu’il s’agissait d’un match particulier pour lui.