9M€ de plus à gagner pour l’OM en un match !

Ce mercredi soir, l’OM jouera sa qualification pour les 16es de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Club Bruges. Un match très important que Roberto De Zerbi a décrit comme « historique », Marseille n’ayant pas atteint ce stade de la compétition depuis bien longtemps. Si cette rencontre est donc décisive sportivement, elle l’est également financièrement, le club pouvant récupérer plus de 9M€ en cas de victoire.

« Un match historique pour l’OM. » C’est ainsi que Roberto De Zerbi présentait le déplacement de son équipe sur la pelouse du Club Bruges, samedi soir après la victoire lors de la réception du RC Lens (3-1). Des propos qui ont fait réagir et qui peuvent surprendre, mais une qualification pour les 16es de finale de la Ligue des champions viendrait un peu plus valider la progression du club, d’autant plus qu’ils ne sont pas beaucoup à avoir atteint ce stade de la compétition à Marseille.

𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐏𝐇𝐀𝐒𝐄 ⚔️ #CLUOM



𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒓𝒖𝒈𝒆𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒓 will have to defend his city and face 𝒕𝒉𝒆 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒔 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒌𝒔 at 𝗝𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗲𝘆𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 🏟️

Kickoff tonight at 9 p.m. ✨ pic.twitter.com/WO7PQJufyu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026

L’OM ne veut pas « faire des calculs » « Personnellement, je n'ai jamais joué à ce stade de la Ligue des champions. Ce serait quelque chose de très grand, pour les joueurs aussi et pour le club, qui n'est pas allé depuis longtemps à ce niveau », expliquait Roberto De Zerbi mardi en conférence de presse. Actuellement 19e au classement, l’OM sera assuré de se qualifier pour le prochain tour en cas de victoire ce mercredi soir à Bruges, mais pourrait également passer en cas de match nul et même de défaite. Mais les Olympiens ne comptent pas « faire des calculs », comme l’a assuré le technicien italien.