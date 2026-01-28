Loin des soirées et du bruit : Ce gros nom de l’OM ne veut pas quitter le domicile parental !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il est parfois difficile pour une recrue de s’acclimater à un nouvel environnement, surtout lorsque celle-ci peine à trouver un domicile. Pour ce célèbre joueur de l’OM, ce problème ne se pose pas, lui qui n’a pas tardé à avoir son chez lui, qu’il partage avec son père !

Alors que le marché des transferts ferme le 2 février prochain en France, l’Olympique de Marseille se montre encore actif avec trois recrues au compteur : Quinten Timber, Ethan Nwaneri et Victor Joseph. Ce dernier débarque pour rejoindre dans un premier temps l’équipe Pro 2 de l’OM. L’été dernier, ce sont douze nouveaux joueurs qui avaient posé leurs valises dans la cité phocéenne, à l’instar de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixão.

Ce joueur de l’OM qui habite avec son père Ce mercredi, alors que l’OM s’apprête à disputer un match capital en Ligue des champions face à Bruges pour espérer voir les barrages, La Provence est justement revenu sur l’intégration de la recrue la plus chère de l’histoire du club, Igor Paixão. On apprend ainsi dans les colonnes du quotidien régional qu’à la différence d’autres joueurs qui peuvent s’éterniser à l’hôtel, le Brésilien a décidé de rapidement trouver un domicile, qu’il partage avec son père, qui se montre aux petits soins avec son fils, n’hésitant pas à l’encourager ou bien à le recadrer si besoin.