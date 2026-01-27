OM : Deux transferts surprises annoncés !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la fermeture du marché des transferts, le 2 février prochain, approche, l’OM continue d’effectuer des ajustements au sein de son effectif. En ce sens, le club marseillais a officialisé deux transferts auxquels on ne s’attendait pas ce mardi, un dans le sens des arrivées et l’autre des départs.

Avec les arrivées de Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans) la semaine dernière, l’OM s’est déjà bien renforcé lors de ce mercato hivernal. Des départs ont également été enregistrés, ceux de Robinio Vaz (18 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans), bientôt suivis de celui de Neal Maupay (29 ans), qui va être prêté avec option d’achat au FC Séville, comme indiqué par Le 10 Sport.

L’OM annonce l’arrivée d’un jeune milieu offensif de Sochaux… Ce mardi, l’OM a officialisé deux nouveaux transferts, à commencer par celui de Victor Joseph, milieu offensif âgé de 19 ans recruté en provenance de Sochaux. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu offensif en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph. Notre équipe Pro 2 enregistre le renfort d’un joueur dans le secteur offensif avec l’arrivée de Victor Joseph. Milieu offensif, né à Paris le 10 avril 2006, Victor Joseph débute le football au Paris FC jusqu’en 2017. Il rallie ensuite le Red Star FC et intègre l’INF Clairefontaine lors de la saison 2019-2020. Le jeune gaucher effectue ensuite un rapide passage à l’AAS Sarcelles avant d’intégrer le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard. D’abord en U17 puis avec les U19, il fait même ses débuts avec l’équipe première en Coupe de France contre Clermont Foot puis face à Guingamp. Il rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille et l’équipe Pro 2 de Romain Ferrier pour y apporter sa jeune expérience et développer ses qualités », a indiqué Marseille dans un communiqué.