C’est la nouvelle pépite du PSG : L’un de ses proches annonce du lourd à venir pour Paris !

Le PSG a finalement revu ses plans sur le mercato. Initialement, la direction parisienne avait écarté l’idée d’injecter du sang neuf dans l’effectif, Luis Enrique étant satisfait des joueurs à sa disposition, mais une opportunité de marché a finalement incité le club à frapper un gros coup si l’on en croit l’entourage d’une pépite du football…

Malgré un début de saison marqué par de nombreuses absences en raison de pépins physiques, le PSG avait pris la décision de ne pas se montrer actif sur le mercato comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre dernier. Une information confirmée depuis par plusieurs médias, dont Le Parisien. Mais le club a finalement revu sa position afin de miser sur un jeune joueur en devenir.

« C’est un joueur talentueux, très créatif » Comme attendu, Dro Fernandez s’est officiellement engagé en faveur du PSG ce lundi, signant un bail de quatre saisons et demie en faveur du champion d’Europe en titre. Passé par le centre de formation du FC Barcelone, le milieu de 18 ans a débuté du côté de l’ED Val Miñor Nigrán en Espagne, où il a laissé un excellent souvenir. « Déjà à l’époque, il faisait partie de ceux qui étaient un peu plus talentueux que les autres. C’est un joueur talentueux, différent de ce qu’on a l’habitude de voir dans le coin au niveau galicien, très créatif. Sur le plan personnel, c’est un garçon exceptionnel, un gars en or… un 10 sur 10, confirme Javier Lago, directeur de la formation ibérique, interrogée par RMC. A l’époque, plusieurs clubs étaient déjà séduits : « Au niveau national, il était parmi les meilleurs. Beaucoup d’équipes venaient le voir jouer chaque semaine, et pas seulement le Barça. »