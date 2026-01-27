Surprise après le premier transfert au PSG : Luis Enrique ouvre la porte pour un deuxième

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG compte un nouveau joueur dans son effectif après l’arrivée de Dro Fernandez, la jeune pépite du FC Barcelone qui s’est engagée jusqu’en 2030 sous la forme d’un transfert avoisinant 8 millions d’euros. Ce mardi, Luis Enrique s’est prononcé sur le recrutement du milieu espagnol, qui pourrait ne pas être le seul renfort de l’hiver.

Finalement, Luis Enrique va pouvoir compter sur un nouveau joueur pour cette seconde partie de saison. Un pari sur l’avenir pour le PSG, puisque Dro Fernandez, milieu de 18 ans issu du centre de formation du FC Barcelone, s’est officiellement engagé pour quatre saisons et demie en faveur du club champion d’Europe en titre. Le nouveau numéro 27 débarque avec l’espoir d’obtenir davantage de jeu qu’en Catalogne, où il n’a joué que 5 matches, pour 148 minutes au total.

Dro Fernandez première recrue du PSG, et ensuite ? Initialement, le PSG ne comptait pas enrôler de nouveau joueur, Luis Enrique étant satisfait de son groupe actuel malgré les nombreuses absences du début de saison. Cette opportunité de marché a finalement incité la direction à revoir ses plans, et cela pourrait encore bouger avant le lundi 2 février (20 h), date de la fin du mercato hivernal, comme l’a laissé entendre Luis Enrique à la veille du match de Ligue des champions face à Newcastle.