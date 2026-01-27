Surprise après le premier transfert au PSG : Luis Enrique ouvre la porte pour un deuxième

Le PSG compte un nouveau joueur dans son effectif après l’arrivée de Dro Fernandez, la jeune pépite du FC Barcelone qui s’est engagée jusqu’en 2030 sous la forme d’un transfert avoisinant 8 millions d’euros. Ce mardi, Luis Enrique s’est prononcé sur le recrutement du milieu espagnol, qui pourrait ne pas être le seul renfort de l’hiver.
Finalement, Luis Enrique va pouvoir compter sur un nouveau joueur pour cette seconde partie de saison. Un pari sur l’avenir pour le PSG, puisque Dro Fernandez, milieu de 18 ans issu du centre de formation du FC Barcelone, s’est officiellement engagé pour quatre saisons et demie en faveur du club champion d’Europe en titre. Le nouveau numéro 27 débarque avec l’espoir d’obtenir davantage de jeu qu’en Catalogne, où il n’a joué que 5 matches, pour 148 minutes au total.
Dro Fernandez première recrue du PSG, et ensuite ?
Initialement, le PSG ne comptait pas enrôler de nouveau joueur, Luis Enrique étant satisfait de son groupe actuel malgré les nombreuses absences du début de saison. Cette opportunité de marché a finalement incité la direction à revoir ses plans, et cela pourrait encore bouger avant le lundi 2 février (20 h), date de la fin du mercato hivernal, comme l’a laissé entendre Luis Enrique à la veille du match de Ligue des champions face à Newcastle.
« On est encore ouvert s’il y a une opportunité »
« On aime signer de jeunes joueurs. On aime les joueurs de qualité, ce n’est pas facile d’en trouver pour améliorer l’effectif. Dro peut être un joueur important dans l’avenir. C’est le moment de donner de la confiance, a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par Le Parisien. C’est important d’être ouvert sur le mercato et on est encore ouvert s’il y a une opportunité. »
Reste à voir si la formation parisienne mettra la main sur un nouveau joueur avant la semaine prochaine. En attendant, Luis Enrique va pouvoir compter sur Dro Fernandez à partir de ce week-end en Ligue 1, le jeune Espagnol n'étant pas qualifié pour la dernière journée de la Ligue des champions ce mercredi soir.